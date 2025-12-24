सोसायटी के अंकलों पर महिला ने क्यों ठोंका 62 लाख का केस, लेकिन फिर पलट गई कहानी

बेंगलुरु की एक 22 वर्षीय महिला का Reddit पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में रहा. महिला ने दावा किया कि उसने अपने अपार्टमेंट में रहने वाले तथाकथित 'सोसाइटी अंकल्स' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उन्हें लीगल नोटिस भेजा और 62 लाख रुपये का सिविल केस भी दायर किया. शुरुआत में जहां यूज़र्स ने उसकी हिम्मत की जमकर तारीफ की, वहीं अब उसी कहानी पर सवाल उठने लगे हैं.

क्या था महिला का दावा?

महिला के अनुसार, घटना एक शनिवार रात की है जब उसके पांच दोस्त उसके घर आए थे. उसका कहना था कि न कोई पार्टी थी, न तेज़ म्यूज़िक और न ही किसी तरह की अशांति - सिर्फ खाना बन रहा था और सामान्य बातचीत हो रही थी. उसने आरोप लगाया कि तभी सोसाइटी के एक सदस्य ने आकर 'बैचलर्स' के रहने पर आपत्ति जताई और फ्लैट मालिक को बुलाने को कहा. जब उसे बताया गया कि वही फ्लैट की मालकिन है, तो विवाद और बढ़ गया. महिला का दावा है कि इसके बाद कुछ पुरुष बिना अनुमति उसके फ्लैट में घुस आए, उस पर शराब और ड्रग्स लेने के आरोप लगाए और घर खाली करने को कहा.

पुलिस और CCTV का ज़िक्र

महिला ने यह भी कहा कि पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसका दावा था कि पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. बाद में किए गए एक फॉलो-अप पोस्ट में उसने बताया कि उसने ट्रेसपास, उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में लीगल नोटिस भेजा, CCTV फुटेज बिल्डर और सोसाइटी चेयरमैन को दिखाई, जिसके बाद कथित तौर पर बोर्ड के कुछ सदस्यों को हटा दिया गया और उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इतना ही नहीं, महिला ने यह भी दावा किया कि उसने 62 लाख रुपये का हर्जाने का केस और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल सूट दायर किया है.

Reddit यूज़र ने उठाए सवाल

कहानी ने तब नया मोड़ लिया जब Reddit यूज़र रिया ने इस पोस्ट पर सवाल उठाते हुए एक लंबा कमेंट किया, जो देखते ही देखते टॉप कमेंट बन गया. रिया का आरोप है कि वायरल पोस्ट करने वाली महिला पहले भी सनसनीखेज कहानियां पोस्ट कर चुकी है और बाद में उन्हें डिलीट कर देती है. उसके मुताबिक, जनवरी 2025 में इसी अकाउंट से अलग-अलग सबरेडिट्स पर पोस्ट किए गए थे, जिनमें उसने ट्यूशन फीस भरने के लिए रिमोट नौकरी की गुहार लगाई थी. ये सभी पोस्ट बाद में हटा दिए गए.

‘कर्मा के लिए गढ़ी गई कहानियां?'

रिया ने यह भी दावा किया कि उसी अकाउंट से एक और पोस्ट किया गया था, जिसमें एक छोटे उम्र के लड़के के साथ डेटिंग की कहानी साझा की गई थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया. डिलीट किए गए पोस्ट्स के लिंक शेयर करते हुए रिया ने निष्कर्ष निकाला कि यह अकाउंट Reddit कर्मा पाने के लिए कहानियां गढ़ता है. इसके बाद कमेंट सेक्शन में बहस छिड़ गई और कई यूज़र्स ने महिला के दावों पर संदेह जताना शुरू कर दिया.

अब सवाल क्या है?

यह मामला अब सिर्फ सोसाइटी विवाद का नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल कहानियों की सच्चाई और भरोसे पर भी सवाल खड़े कर रहा है. क्या वाकई एक युवा महिला ने सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीती? या फिर यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर सहानुभूति और लोकप्रियता पाने की कोशिश थी?

