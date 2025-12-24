विज्ञापन
बेंगलुरु: शक की आग में कातिल बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीच सड़क पर बैंक मैनेजर पत्नी को गोलियों से भूना

मंगलवार शाम करीब साढ़े 6 बजे आरोपी ने अपनी पत्नी का पीछा किया और ऑफिस से लौटते वक्त उसे घेर लिया. पुलिस का मानना है कि हत्या पूरी तरह प्री-प्लान्ड थी.

आईटी सिटी बेंगलुरु के मगदी रोड इलाके में मंगलवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक टेकनीशियन ने अपनी ही पत्नी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी. पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

4 साल से बेरोजगार था पति

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 40 साल के बालमुरुगन के रूप में हुई है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. हालांकि, वह पिछले चार साल से बेरोजगार था. वहीं, उसकी पत्नी भुवनेश्वरी यूनियन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं. साल 2011 में शादी के बंधन में बंधा यह जोड़ा 2018 में बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था, लेकिन पिछले डेढ़ साल से उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों अलग-अलग रह रहे थे.

कोर्ट में चल रहा था तलाक

जांच में सामने आया है कि भुवनेश्वरी ने करीब एक हफ्ते पहले बालमुरुगन को तलाक का कानूनी नोटिस भेजा था. इसी बात से आरोपी आगबबूला था. उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम संबंध है.

पीछा किया और मार दी 4 गोलियां

मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे बालमुरुगन ने अपनी पत्नी का पीछा किया और ऑफिस से लौटते वक्त उसे घेर लिया. पुलिस का मानना है कि हत्या पूरी तरह प्री-प्लान्ड थी. आरोपी ने भुवनेश्वरी पर एक के बाद एक 4 राउंड फायर किए. गंभीर रूप से घायल भुवनेश्वरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

डीसीपी (पश्चिम) एस गिरीश ने कहा, "आरोपी ने सरेंडर कर दिया है. वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है. दोनों के दो बच्चे हैं"

पुलिस कस्टडी में आरोपी

हत्या के बाद आरोपी बालमुरुगन खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. मगदी रोड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और क्राइम सीन ऑफिसर (FSL) सबूत जुटा रहे हैं. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि एक बेरोजगार इंजीनियर के पास अवैध हथियार कहां से आया.
 

