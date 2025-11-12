विज्ञापन
सोशल मीडिया हैक का हश्र! महिला ने किया ट्राई, बालों में फंस गया चम्मच...देख हंसी नहीं रोक पाए लोग

Social Media trend: सोशल मीडिया के हर हैक पर आंखें बंद कर के भरोसा मत कीजिए. कभी-कभी आसान दिखने वाले ट्रिक्स मुश्किलें बढ़ा देते हैं. जैसा कि इस महिला के साथ हुआ.

सोशल मीडिया हैक का हश्र! महिला ने किया ट्राई, बालों में फंस गया चम्मच...देख हंसी नहीं रोक पाए लोग
बालों पर 'कांटे के चम्मच' वाली ट्रिक आजमा रही थी महिला, फाइनल रिजल्ट देख छूट जाएगी हंसी

Woman Never Try Social Media Trick: आजकल सोशल मीडिया पर हैक्स और ट्रिक्स की बाढ़ सी आ गई है. कोई 5 सेकेंड में बाल स्ट्रेट करने का तरीका बताता है, तो कोई पुरानी ड्रेस को मॉडर्न बना देता है. पर हर चमकने वाली चीज असली नहीं होती. हाल ही में एक महिला ने ऐसा ही एक 'वायरल हेयर हैक' ट्राई किया और नतीजा इतना फनी रहा कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगे.

वीडियो में क्या हुआ? (woman hair spoon stuck)

11 सेकेंड के वीडियो में दिखाया गया कि एक महिला कांटे वाले चम्मच (fork spoon) को अपने माथे पर रखती है और फिर उसे जिगजैग स्टाइल में बालों पर चलाती है. वीडियो में ये ट्रिक इतनी परफेक्ट लगती है कि बाल साफ-सुथरे से पार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी महिला ने यही तरीका अपनाया, तो चम्मच उसके बालों में बुरी तरह फंस गया. महिला के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया. पूरा वीडियो देखते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन को हंसी के इमोजी से भर दिया.

लोगों ने ली मौज (Social Media Tricks)

यह वीडियो @sanatan_kannada नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, 'महिलाओं, कभी भी सोशल मीडिया ट्रिक्स असल जिंदगी में यूज मत करना.' वीडियो को अब तक 4.35 लाख व्यूज और 3 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'अब समझ आया क्यों ब्यूटी इंफ्लुएंसर के घर में कोई कांटे से नहीं खाता.' दूसरे ने लिखा, 'घुंघराले बाल वालों की हमेशा यही दिक्कत.' लोगों ने इसे साल का सबसे मजेदार फेल्ड हैक करार दिया है.

सब कुछ ट्राय मत करो! (hairstyle hack)

इंटरनेट के हैक्स कभी-कभी काम करते हैं, पर कभी सिरदर्द भी बन सकते हैं...इसलिए हर ट्रिक को सोच-समझकर अपनाइए. वरना ऐसा न हो कि ब्यूटी के चक्कर में चम्मच बालों में फंस जाए और दुनिया हंसती रह जाए. 

Woman Hair Spoon Stuck, Social Media Tricks, Trending Viral Hack, Social Media Trend, Hairstyle Hack
