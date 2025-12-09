हाइवे पर कार रोक खाना बनाने लगी आंटी, रोटियां सेंकते हुए कही ऐसी बात, लोगों ने पकड़ लिया माथा

Couple cooks food on nation highway: सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं...कभी मजेदार, कभी अजीब और कभी इतने हैरान कर देने वाले कि लोग सोच में पड़ जाएं कि, आखिर हम कहां जा रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इसमें एक कपल नेशनल हाईवे के रेस्ट एरिया में गैस-चूल्हा लगाकर खुले में खाना पकाते दिख रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ खाना बनाने की नहीं...बल्कि नागरिक जिम्मेदारी, सुरक्षा और समझदारी पर उठे बड़े सवालों की है.

हाइवे पर चूल्हा, तवे पर रोटी और कहा 'यह अलाउड है' (viral couple highway video)

वायरल वीडियो में दंपती अपनी कार के पास चूल्हा जलाए बैठे हैं. महिला सड़क किनारे आराम से बैठकर आटा गूंथकर, मजे से रोटियां सेक रही है और पास में कड़ाही में सब्जी भी रखी है. ऐसा क्यों कर रही हैं ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, 'यह रेस्ट एरिया है, यहां अलाउड है.' उनके अनुसार, वे किसी का रास्ता नहीं रोक रहे और न ही ट्रैफिक में बाधा डाल रहे हैं.

Civic sense is a rare luxury in India , something not everyone seems able to afford. Take this scene for example: a family has started cooking right in the middle of road , turning the area messy. Tell me honestly, is this acceptable? pic.twitter.com/Xytjpv2DlS — The Nalanda Index (@Nalanda_index) December 8, 2025

सड़क पर बिखरी गंदगी और पास बैठा बच्चा (Couple cooking food on national highway)

वीडियो में साफ दिखता है कि आसपास सब्जियों के छिलके, थैलियां और सामान सड़क पर फैला हुआ है. महिला के पास ही उनका छोटा बच्चा बैठा है, जबकि पति पास में टहल रहा है. ये दृश्य देखकर कई लोगों ने कहा, 'हाइवे कोई निजी किचन नहीं है और गंदगी फैलाना तो और भी गलत.'

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और बहस जारी (Highway cooking viral video)

वीडियो वायरल होते ही लोग दंपती की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भारत में Civic Sense एक ऐसी महंगी चीज है, जिसे हर कोई खरीद नहीं पाता.' दूसरे ने कमेंट किया, 'सड़क के बीच खाना बनाना जुगाड़ नहीं, अराजकता है.' कई लोगों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों का सही उपयोग और साफ-सफाई रखना सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है...जो आज भी बहुत लोग भूल जाते हैं.'

