विज्ञापन
विशेष लिंक

हाइवे पर कार रोक खाना बनाने लगी आंटी, रोटियां सेंकते हुए कही ऐसी बात, लोगों ने पकड़ लिया माथा

Highway cooking viral video: बीच सड़क पर एक कपल की इस हरकत को देख सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक दंपती नेशनल हाइवे पर गैस-चूल्हा रख कर खाना बनाते नजर आ रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
हाइवे पर कार रोक खाना बनाने लगी आंटी, रोटियां सेंकते हुए कही ऐसी बात, लोगों ने पकड़ लिया माथा
नेशनल हाइवे को बनाया रसोई, बगल में बच्चा बैठाकर...रोटियां सेंकने लगा आंटी, देखें बीच सड़क पर कपल की ये हरकतें

Couple cooks food on nation highway: सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं...कभी मजेदार, कभी अजीब और कभी इतने हैरान कर देने वाले कि लोग सोच में पड़ जाएं कि, आखिर हम कहां जा रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इसमें एक कपल नेशनल हाईवे के रेस्ट एरिया में गैस-चूल्हा लगाकर खुले में खाना पकाते दिख रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ खाना बनाने की नहीं...बल्कि नागरिक जिम्मेदारी, सुरक्षा और समझदारी पर उठे बड़े सवालों की है.

ये भी पढ़ें:-बहू को मिली भगवान जैसी सास, करोड़ों रुपये उधार लेकर जिंदा रखा, कहानी रुला देगी

हाइवे पर चूल्हा, तवे पर रोटी और कहा 'यह अलाउड है' (viral couple highway video)

वायरल वीडियो में दंपती अपनी कार के पास चूल्हा जलाए बैठे हैं. महिला सड़क किनारे आराम से बैठकर आटा गूंथकर, मजे से रोटियां सेक रही है और पास में कड़ाही में सब्जी भी रखी है. ऐसा क्यों कर रही हैं ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, 'यह रेस्ट एरिया है, यहां अलाउड है.' उनके अनुसार, वे किसी का रास्ता नहीं रोक रहे और न ही ट्रैफिक में बाधा डाल रहे हैं.

सड़क पर बिखरी गंदगी और पास बैठा बच्चा (Couple cooking food on national highway)

वीडियो में साफ दिखता है कि आसपास सब्जियों के छिलके, थैलियां और सामान सड़क पर फैला हुआ है. महिला के पास ही उनका छोटा बच्चा बैठा है, जबकि पति पास में टहल रहा है. ये दृश्य देखकर कई लोगों ने कहा, 'हाइवे कोई निजी किचन नहीं है और गंदगी फैलाना तो और भी गलत.'

ये भी पढ़ें:-क्लास की लड़कियों को खुश करने के लिए 8 साल के बच्चे ने किया ऐसा कांड, सुन सन्न रह गए मां-बाप

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और बहस जारी (Highway cooking viral video)

वीडियो वायरल होते ही लोग दंपती की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भारत में Civic Sense एक ऐसी महंगी चीज है, जिसे हर कोई खरीद नहीं पाता.' दूसरे ने कमेंट किया, 'सड़क के बीच खाना बनाना जुगाड़ नहीं, अराजकता है.' कई लोगों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों का सही उपयोग और साफ-सफाई रखना सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है...जो आज भी बहुत लोग भूल जाते हैं.'

ये भी पढ़ें:-54 साल बाद अचानक सामने आ खड़ा हुआ 'क्रीचर', रेगिस्तान में छिपा था रहस्य, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए कारण

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Highway Cooking Viral Video, Viral Couple Highway Video, Social Media Trending, Couple Cooking Food On National Highway Video, Couple Cooks Food On Nation Highway
Get App for Better Experience
Install Now