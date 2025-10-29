'देसी इंजीनियर' का बाथरूम जुगाड़ हुआ वायरल, पाइप से बनाया ऐसा शावर देख लोग बोले- खर्चा जीरो, मजा पूरा

Desi Shower Innovation Idea Viral: अगर आप भी रोजाना Instagram या Facebook पर कुछ मिनट स्क्रॉल करते हैं, तो यकीन मानिए, आपको ऐसे कई वीडियो जरूर दिखे होंगे...जिन्हें देखकर आपकी हंसी रोके नहीं रुकी होगी. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने बाथरूम में ऐसा 'देसी शावर जुगाड़' लगाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे की सोच कमाल की है. लोग कह रहे हैं, 'इस आदमी को तो ऑन द स्पॉट इंजीनियरिंग की डिग्री मिलनी चाहिए.'

कैसे बनाया शख्स ने ये कमाल का Pipe Shower? (desi shower idea)

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति ने बाथरूम की दीवार से निकलते एक पाइप को तीन हिस्सों में बांट दिया. आमतौर पर वहीं शावर हेड लगाया जाता है, लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है. शख्स ने पाइप में छोटे-छोटे छेद कर दिए और वही पाइप अब बन गया देसी शावर. जब पानी चालू किया गया, तो तीनों पाइपों से पानी एक साथ गिरने लगा, बिलकुल वैसे ही जैसे किसी महंगे डिज़ाइनर शावर से निकलता है. देखने वालों को यकीन नहीं हुआ कि इतना सस्ता जुगाड़ इतना शानदार रिज़ल्ट दे सकता है. किसी ने लिखा, 'भाई तू तो बाथरूम साइंस में पीएचडी कर चुका है.' तो किसी ने कहा, 'कंपनियों को इस देसी इनोवेशन से सीख लेनी चाहिए.'

सोशल मीडिया पर छाया 'देसी शावर ट्रेंड' (bathroom jugaad Clip)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कई पेजों ने इसे दोबारा पोस्ट किया है और हर बार लोग इसे देखकर हंसी और तारीफ दोनों कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो मजाक में कहा, 'अब तो यह जुगाड़ मार्केट में बिकेगा भी.' वहीं कुछ ने लिखा, 'ऐसे लोग ही असली इनोवेशन लाते हैं...सस्ता भी, शानदार भी.'

