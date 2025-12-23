विज्ञापन
'शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस', तीन नई एयरलाइंस की भारतीय आसमान में एंट्री, मिली मंजूरी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है. यह तेजी केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई है. उड़ान योजना से छोटी एयरलाइंस को मजबूती मिली है.

  • भारत में शंख एयर, अल हिन्द एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसी नई एयरलाइंस जल्द उड़ान भरने के लिए तैयार हैं.
  • केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इन नई एयरलाइंस को DGCA द्वारा मंजूरी मिलने की जानकारी दी.
  • शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल चुका है, जबकि अल हिन्द एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को यह इस सप्ताह मिला.
नई दिल्ली:

एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट समेत और भी कई एयरलाइन कंपनियां भारत में एक्टिव हैं. अब इन फेहरिस्त में कुछ और नए नाम भी जुड़ने जा रहे हैं. शंख एयर , अल हिन्द एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस भी भारतीय आसमान में उड़ान भरने को तैयार हैं. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक बयान जारीकर कहा कि पिछले एक हफ्ते में कई नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात हुई है.

DGCA ने नई एयरलाइन्स को दी मंजूरी

राम मोहन नायडू ने कहा कि शंख एयर, एआई हिन्द एयर और फ्लाईक्सप्रेस नई एयरलाइंस हैं. शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल चुका है. अल हिन्द एयर और फ्लाईक्सप्रेस को भी इस हफ्ते एनओसी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस को बढ़ावा देना है.

छोटी एयरलाइंस को मिली मजबूती

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है. यह तेजी केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई है. उड़ान योजना से छोटी एयरलाइंस को मजबूती मिली है. स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई 91 जैसी एयरलाइंस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभा रही हैं. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आगे और ज्यादा विकास की बड़ी संभावनाएं हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित विमानन कंपनी शंख एयरलाइन शुरुआत में लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदौर और देहरादून के लिए सेवाएं शुरू करेगी.

