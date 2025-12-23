'शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस', तीन नई एयरलाइंस की भारतीय आसमान में एंट्री, मिली मंजूरी

एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट समेत और भी कई एयरलाइन कंपनियां भारत में एक्टिव हैं. अब इन फेहरिस्त में कुछ और नए नाम भी जुड़ने जा रहे हैं. शंख एयर , अल हिन्द एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस भी भारतीय आसमान में उड़ान भरने को तैयार हैं. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक बयान जारीकर कहा कि पिछले एक हफ्ते में कई नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात हुई है.

DGCA ने नई एयरलाइन्स को दी मंजूरी

राम मोहन नायडू ने कहा कि शंख एयर, एआई हिन्द एयर और फ्लाईक्सप्रेस नई एयरलाइंस हैं. शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल चुका है. अल हिन्द एयर और फ्लाईक्सप्रेस को भी इस हफ्ते एनओसी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा नई एयरलाइंस को बढ़ावा देना है.

Over the last one week, pleased to have met teams from new airlines aspiring to take wings in Indian skies—Shankh Air, Al Hind Air and FlyExpress.



While Shankh Air has already got the NOC from Ministry, Al Hind Air and FlyExpress have received their NOCs in this week.



It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025

छोटी एयरलाइंस को मिली मजबूती

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है. यह तेजी केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई है. उड़ान योजना से छोटी एयरलाइंस को मजबूती मिली है. स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई 91 जैसी एयरलाइंस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभा रही हैं. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आगे और ज्यादा विकास की बड़ी संभावनाएं हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित विमानन कंपनी शंख एयरलाइन शुरुआत में लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, चित्रकूट, इंदौर और देहरादून के लिए सेवाएं शुरू करेगी.