क्या है 'Fridge Cigarette' नाम की बला? Gen-Z में क्यों है इसका इतना क्रेज

Gen Z से जुड़े ऐसे कई ट्रेंड हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इन्हें ट्रेंड्स में से एक 'Fridge Cigarette' भी है . जो कि काफी वायरल हो रहा है और काफी Gen Z इसकी वीडियो बना रहे हैं. 'Fridge Cigarette' शब्द सुनकर आपको लग रहा होगी की ये ट्रेंड सिगरेट से जुड़ा होगा. लेकिन हकीकत कुछ और है. सिगरेट का इस ट्रेंड से कुछ लेना देना नहीं है. दरअसल ये ट्रेंड ठंडी Diet Coke से जुड़ा हुआ है. इस ट्रेंड की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें लोग Diet Coke का कैन फ्रिज से निकालकर उसे पी रहे हैं.

क्या है इस ट्रेंड का मतलब

Gen Z के अनुसार फ्रिज से Coke का कैन निकालकर पीने से उनका तनाव कम हो रहा है. ऐसा करने से दिन भर के तनाव थोड़ी से राहत महसूस होती है. कैन खोलते हुए निकलने वाली आवाज हिस्स्स... और ठंडी Coke पीने से दिनभर की थकान भाग जाती है. आपको जानकार हैरानी होगी की इसी ट्रेंड के एक वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और तेजी से इस फ्लो भी किया जा रहा है.

कौन होते हैं Gen Z

जेनरेशन Z उनको कहा जाता है जिन बच्चों का जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है. आकड़ों के अनुसार इस पीढ़ी के बच्चे साल 2025 तक दुनिया की करीब 30 फीसदी वर्कफोर्स का हिस्सा है. इस जेनरेशन के बच्चों की सोच बेहद ही अलग है