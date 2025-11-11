Viral Video: कैसे मिलेगी AC कोच में लोअर बर्थ? TTE ने बताया ये सीक्रेट हैक

Train TTE Tells How To Get Lower Berth: कभी आपने ध्यान दिया है? ट्रेन में टिकट बुक करते वक्त 'लोअर बर्थ प्रेफरेंस' डालने के बाद भी सीनियर सिटीजन को अक्सर ऊपरी बर्थ (Upper Berth) मिल जाती है. ऐसे में जब लोग टीटीई से शिकायत करते हैं, तो जवाब में सिर्फ 'सिस्टम की गलती' सुनने को मिलती है, लेकिन अब एक वायरल वीडियो में ट्रेन के एक TTE साहब ने ऐसा सीक्रेट बताया है, जिसे सुनने के बाद लोग कमेंट में उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

वीडियो में TTE ने बताया 'लोअर बर्थ का असली हैक' (train lower berth hack)

यह वीडियो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस (12424) में शूट हुआ है. इसमें चार सीनियर सिटीजन पैसेंजर्स अपनी 3AC टिकट दिखाते हैं. सभी का सवाल एक ही 'सीनियर सिटीजन होने के बावजूद हमें लोअर बर्थ क्यों नहीं मिली?' इस पर टीटीई साफ-साफ बताते हैं कि, 'अगर आपको लोअर बर्थ का फायदा चाहिए, तो एक PNR पर सिर्फ दो टिकट ही बुक करें. जब आप एक ही PNR पर 3 या 4 टिकट बुक करते हैं, तो सिस्टम इसे ग्रुप बुकिंग मान लेता है और लोअर बर्थ अलॉट नहीं करता.' यानी, कम टिकट...ज्यादा फायदा. यह टिप सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैली कि लोग बोले, 'काश ये बात पहले पता होती.'

इंटरनेट पर वायरल हुआ रेलवे का ये जुगाड़ (PNR trick Indian Railway)

Instagram यूजर @jalveshp ने यह Reel 9 नवंबर को पोस्ट की थी. अब तक इस वीडियो को ढाई लाख से ज्यादा व्यूज और 5 हजार से ऊपर लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'सर, जानकारी के लिए धन्यवाद.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब सीनियर सिटीजन के लिए असली ट्रिक मिल गई.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मतलब एक PNR में दो टिकट बुक करो तो लोअर बर्थ पक्की?' तीसरे यूजर ने मजे में लिखा, 'मुझे तो अपर बर्थ ही पसंद है.'

लोअर बर्थ रूल्स जो सबको जानने चाहिए (Train Me Senior Citizen Ke Liye Kaise Book Kare Lower Berth)

रेलवे के नियम के मुताबिक, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को लोअर बर्थ अलॉटमेंट में प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन यह सुविधा तभी लागू होती है, जब एक PNR में दो या कम टिकट बुक किए जाएं. टीटीई ने यात्रियों को जो ट्रिक बताई, वो सिर्फ एक टिप नहीं बल्कि सिस्टम का सही इस्तेमाल सिखाने वाली सलाह है. अब अगली बार टिकट बुक करते वक्त आप भी इस लोअर बर्थ हैक को जरूर आजमाइएगा.

