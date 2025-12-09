सोशल मीडिया से मिला खतरनाक चैलेंज, लेकिन गलती कर बैठी 13 साल की लड़की, बदले में मिली दर्दनाक मौत

Social Media Trend Warning: कभी-कभी कोई खबर दिल पर इतनी गहरी चोट छोड़ जाती है कि इंसान कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाता है. 13 साल की Tiegan Jarman की कहानी ऐसी ही एक खामोश चीख है, जिसमें सोशल मीडिया के एक 'खतरनाक चैलेंज' ने एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी. यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस अंधेरे ट्रेंड का सच है, जो बच्चों को बिना आवाज के अपनी गिरफ्त में ले रहा है.

'क्रोमिंग' क्या है? और कैसे बना मौत का जाल (Chroming danger)

पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही परिवार ने एक डरावना सुराग दे दिया...Tiegan' ने 'chroming' नाम का वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड आजमाया था. Chroming में बच्चे आम घरेलू प्रोडक्ट्स के जहरीले fumes सूंघते हैं, कुछ सेकंड का high' पाने के लिए. Tiegan अपने कमरे में बेहोश पाई गई. इमरजेंसी (Emergency) टीम ने बचाने की पूरी कोशिश की, पर 13 साल की मासूम ने वहीं दम तोड़ दिया. उसके सौतेले पिता रोब (Rob) ने कहा कि, 'हमें नहीं पता कि उसने पहले भी किया था या नहीं, लेकिन उस दिन उसने डिओडरेंट का एक पूरा कैन इस्तेमाल किया था.'

परिवार की टूटती आवाजें- 'हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी' (dangerous challenges)

डेली स्टार के मुताबिक, Tiegan के पिता पोल (Paul) की आवाज कांप गई जब उन्होंने कहा, 'वो मेरी सबसे प्यारी, सबसे हिम्मती बच्ची थी...उसकी हंसी मेरी हंसी थी.' वह उसे प्यार से 'Pookie' बुलाते थे. अब यह नाम केवल याद (Tiegan Jarman news) बनकर रह गया है.

सोशल मीडिया ट्रेंड्स का काला सच, परिवार का बड़ा सवाल (mysterious teen death)

परिवार अब सिर्फ एक जवाब मांग रहा है, 'सोशल मीडिया पर ऐसे जानलेवा ट्रेंड्स क्यों फैलने दिए जाते हैं?' वे कहते हैं कि गंदे कंटेंट को तो प्लेटफॉर्म रोक लेते हैं, पर बच्चों की जान लेने वाले ट्रेंड (trends) को रोकने की कोई जल्दी नहीं दिखती.'

याचिका की मांग, स्कूलों में पढ़ाया जाए 'खतरनाक ट्रेंड्स' का विषय (deodorant chroming)

Tiegan की बहन अलिसा (Alisha) ने Change.org पर एक याचिका शुरू की है.

Solvent products पर बड़े चेतावनी लेबल (warning labels) हों.

डिओडोरेंट के डिब्बे (Deodorant cans) पर खतरे को भांपने (inhaling danger) का जिक्र अनिवार्य हो.

क्रोमिंग (Chroming) और 'Black-Out Challenge' जैसे ट्रेंड्स स्कूलों में पढ़ाए जाएं.

याचिका पर अब तक 1,232 से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं.

