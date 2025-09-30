महिला के पर्स से 10 हजार रुपये लेकर भागा बंदर, छत पर जा बैठा, पैसे वापस लेने के लिए दी गई फ्रूटी और फिर जो हुआ...

कई बार देखा होगा कि टूरिस्ट प्लेस पर कई बंदर होते हैं, जो पर्यटकों का मोबाइल, पर्स और कई कीमती सामान लेकर भाग जाते हैं. वैसे, पर्यटक बंदरों को अपनी तरफ से केले और भी कई खाने की चीजें उन्हें देते रहते हैं. बावजूद इसके बंदरों के हाथ में जो भी सामान लगता है, वो उसे लेकर भाग खड़े होते हैं. अब इस वीडियो को ही देख लीजिए जो वृंदावन से आया है. यहां एक बंदर महिला के पर्स से 10 हजार रुपये के करारे नोट की गड्डी निकालकर छत पर जा बैठा और अब वीडियो में देखे कि बंदर ने नोट की गड्डी दी या नहीं.



10 हजार रु चुराकर भागा बंदर (A monkey ran away with Rs 10000 )



वीडियो में देखेंगे कि छत की मुंडेर पर बैठे इस बंदर के हाथ में 500-500 के करारे नोट की एक गड्डी है. वीडियो बनाने वाला शख्स इस वीडियो में बोल रहा है, 'देख लो जी, जब भी वृंदावन में आओ तो आप इस बात का ध्यान रखना कि यहां बंदर आपका कीमती सामान लेकर भाग सकता है, इस बंदर ने एक महिला के पर्स से दस हजार रुपये के नोट की गड्डी निकाली और अब उसे वापस लाने के लिए उसके पास खाने-पीने की चीजें फेंकी जा रही है'. आप वीडियो में देखेंगे कि नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड ने बंदर के पास एक फ्रूटी फेंकी. बंदर ने फ्रूटी पकड़ और पैसों को नीचे फेंक दिया. अब इस वीडियो पर लोगों के कमेंट भी पढ़ लेते हैं.

देखें Video:



बंदर को लोगों ने क्या-क्या कहा (A monkey Viral Video)

बंदर वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'इसे पता नहीं है कि जितने पैसे उसके हाथ में हैं, उसमें कितनी फ्रूटी आ जाएगी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'बंदर तो पैसे वाला निकला'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'प्रभु इन सभी पैसों की फ्रूटी ले आओ आपकी पूरी कौम पी लेगी'. चौथा लिखता है, 'तू क्या चोर बनेगा रे बंदर 1 फ्रूटी के लिए 10000 वापस दे दिए'. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के लाफिंग इमोजी से भर चुका है और कईयों ने तो रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं. इस वीडियो पर 69 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और इस पोस्ट को लाइक करने का सिलसिला जारी है.

