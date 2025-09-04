रैपिडो राइडर को मिला इनाम, गुरुग्राम ट्रैफिक में 6 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित पहुंचाया था घर

बीते दिनों गुरुग्राम (Gurugram) की सड़कों पर लगे भारी जाम का नजारा पूरे देश ने देखा था. गुरुग्राम ट्रैफिक (Gurugram Traffic) के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और इसे देखने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी. लोगों को इस जाम से निकलकर घर में पहुंचने में 5 से 8 घंटे तक का समय लगा था. गुरुग्राम के जाम के इस जंजाल में फंसी एक महिला ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में महिला ने बताया था कि उसके रैपिडो ड्राइवर ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद जाम से निकालकर उन्हें घर पहुंचाया था और उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मांगे थे. महिला ने इस रैपिडो ड्राइवर की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद लोगों ने सूरज मौर्या नामक रैपिडो ड्राइवर की खूब प्रशंसा की थी. अब इस रैपीडो राइडर को इंसानियत का इनाम मिला है.

भयंकर जाम में भी 6 घंटे तक महिला के साथ खड़ा रहा रैपीडो ड्राइवर, घर छोड़ते वक्त जो कहा, हो रही तारीफ



रैपिडो राडइर को मिला रिवार्ड (Rapido Rider Rewards)

दीपिका नारायण भारद्वाज नामक महिला पैसेंजर ने एक बार फिर अपना एक्स पोस्ट शेयर किया है उसमें बताया है कि सूरज को ईमानदारी से काम करने का तोहफा मिला है. अपने पोस्ट में महिला पैसेंजर ने लिखा है, देखिए किसे सम्मानित किया गया है, सूरज मौर्या भाई, गुरुग्राम के ट्रैफिक का हीरो, रैपिडो ने आज इसे ऑफिस बुलाया और उनके इस हार्डवर्क के लिए इनाम दिया, कड़ी मशक्कत के बाद मुझे जाम से निकालकर उन्होंने शानदार काम किया'. पोस्ट में आप सूरज को इनाम लेते देख सकते हैं. अब एक बार फिर सूरज मौर्या ईमानदारी से काम करने पर वाहवाही लूट रहे हैं. रैपिडो महिला पैसेंजर के इस पोस्ट पर अब लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

LOOK WHO GOT REWARDED !!!



Suraj Maurya Bhai - The Hero of Gurgaon Gridlock !!! @rapidobikeapp called him to office today and gave a gift for his hardwork & all the appreciation he is receiving for his kind gesture of driving for 6 hours on that nightmarish day to drop me home pic.twitter.com/UX8Ghr8ejX — Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) September 3, 2025

लोगों ने फिर बजाई तालियां (Rapido Rider Viral Post)

सबसे पहले रैपिडो राइडर सूरज मौर्या को कई लोगों ने रियल हीरो करार दिया है. एक ने लिखा है, 'आप सच में इस अवार्ड के हकदार हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'वाओ भाई, दिल से सलाम आपको, सूरज जैसे लोग ही इस दुनिया के रियल हीरो है, बिना किसी स्वार्थ के आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन आपने ऐसा किया यह वाकई में चौंकाने वाली बात है'. एक और लिखता है, 'दीपिका जी आपका एक और सराहनीय पोस्ट, आपने इस बारे में बताया धन्यवाद'.

