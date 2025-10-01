विज्ञापन
दुनिया का आठवां अजूबा है चीन की ये लाइब्रेरी! अंदर का नज़ारा देख फटी रह जाएंगी आंखें

वीडियो में देखेंगे कि व्लॉगर क्रिश्चियन ग्रॉसी चीन के चेंगुदू में स्थित इस लाइब्रेरी में पहुंचे थे. इस लाइब्रेरी में घुसने के बाद उन्होंने इसकी तुलना हैरी पॉटर फिल्म से कर दी. लाइब्रेरी के अंदर का नजारा देखकर इस व्लॉगर की आंखें फटी की फटी रह गई.

दुनिया का आठवां अजूबा है चीन की ये लाइब्रेरी! अंदर का नज़ारा देख फटी रह जाएंगी आंखें
दुनिया का आठवां अजूबा है चीन की ये लाइब्रेरी, देखें Video

अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और दुनिया की छोटी से छोटी जानकारी को बारीकी से जानना चाहते हैं तो आपके के लिए चीन की यह लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है. जब एक अमेरिकी व्लॉगर चीन की इस लाइब्रेरी में पहुंचा तो यहां किताबों का ढेर देख उसके होश उड़ गए. इस व्लॉगर ने अपने मोबाइल कैमरे से इस चीनी लाइब्रेरी का कोना-कोना लोगों को दिखाया, जहां सिर्फ और सिर्फ किताबें ही नजर आ रही हैं. यकीनन इस वीडियो में इस चीनी लाइब्रेरी को देखने के बाद आपके जहन में एक बार को यह जरूर आएगा कि यहां जाना चाहिए. अगर आप इस चीनी लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं तो चलिए हम आपको इसकी लोकेशन बताते हैं.

नहीं देखी होगी ऐसी अद्भुत लाइब्रेरी (China Library Viral Video)

वीडियो में देखेंगे कि व्लॉगर क्रिश्चियन ग्रॉसी चीन के चेंगुदू में स्थित इस लाइब्रेरी में पहुंचे थे. इस लाइब्रेरी में घुसने के बाद उन्होंने इसकी तुलना हैरी पॉटर फिल्म से कर दी. लाइब्रेरी के अंदर का नजारा देखकर इस व्लॉगर की आंखें फटी की फटी रह गई. इस अमेरिकन व्लॉगर ने इस लाइब्रेरी को 'मॉडर्न वंडर ऑफ वर्ल्ड' (Modern Wonder of the World) का नाम दिया है. वीडियो में व्लॉगर को कहते देखा जा सकता है, 'मॉडर्न वंडर ऑफ वर्ल्ड'  में आपका स्वागत है, यह चीन में भविष्य की किताबों की दुकान है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, यह हैरी पॉटर जैसा लग रहा है और मैंने कभी फिल्में नहीं देखीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह ऐसा ही दिखता है, यह तो पागलपन है'.

देखें Video:

चीनी लाइब्रेरी में एंट्री फ्री (China Library Viral Video)

यह लाइब्रेरी एक शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर स्थित है और एंट्री गेट देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह वहां है. यह लाइब्रेरी पूरी तरह से सफेद रंग से सजी हुई, जिसमें घुमावदार सीढ़ियां और बालकनियां हैं, जहां से खूबसूरत नजारा दिखता हैं,  लाइब्रेरी में पढ़ने का एरिया और कैफे आकर्षक आर्किटेक्ट का मिश्रण है, जो बुक लवर के लिए एक शानदार प्लेस है. व्लॉगर ग्रॉसी ने कैप्शन में लिखा, 'इसके अलावा, यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है और आपको कोई किताब या कॉफी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि यह अमेरिका से बिल्कुल अलग है, जहां एंट्री फीस जरूर लगती है'.  

सोशल मीडिया रिएक्शन (Social Media Reaction)
व्लॉगर के इस वीडियो में चीनी लाइब्रेरी देख लोगों की भी आंखें भी फटी की फटी रह गई हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'चीन एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, उसकी तुलना में अमेरिका एक तीसरी दुनिया का देश है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह देखने में बहुत शानदार है, किसी भी जगह पर किताबों की ऐसी दुकान, वाकई में अद्भुत है'. तीसरा लिखता है, 'आप किसी भी देश में हमें तरह-तरह की जगहें दिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया'.

