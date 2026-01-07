चंद रुपयों के लिए बिक रही हैं रोहतास की बेटियां! जबरन शादी के जाल से छूटकर लौटीं युवतियों ने खोले खौफनाक राज

हर मां-बाप की यही तमन्ना होती है कि उनकी बेटी सुखी और सुरक्षित जीवन जिए. लेकिन गरीबी, अशिक्षा और मजबूरी का फायदा उठाकर रोहतास जिले के कई इलाकों में बेटियों के सौदागर सक्रिय हो गए हैं. विभिन्न गांवों में बिचौलिए चंद पैसों के लालच में बेटियों की शादी बाहर के राज्यों- राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि में करवा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस गोरखधंधे में कई बार नजदीकी रिश्तेदार ही बिचौलिये की भूमिका निभा रहे हैं.

शादी के बाद जब ये बेटियां ससुराल पहुंचती हैं, तो उन्हें अपने से ढाई से तीन गुना उम्र वाले पतियों के साथ रहना पड़ता है. वहां उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. कई मामलों में बेटियां किसी तरह जान बचाकर मायके लौट आई हैं. जब वे अपनी आपबीती परिवार वालों को सुनाती हैं, तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से सटे रोहतास, नौहट्टा, तिलौथू समेत अन्य प्रखंडों के कई गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर और अशिक्षित परिवारों की बेटियों को बाहर के राज्यों में शादी के बाद प्रताड़ना झेलनी पड़ी और अंततः उन्हें मायके लौटना पड़ा.

केस स्टडी–1

इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कटार गांव की 18 वर्षीय स्वाति कुमारी (बदला हुआ नाम) की शादी जनवरी 2025 में राजस्थान के जालौर जिले में रिश्तेदारों के कहने पर कराई गई. ससुराल पहुंचने पर जब उसने अपने 56 वर्षीय पति को देखा, तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए. आरोप है कि पति उसे लगातार प्रताड़ित करता था और बात न मानने पर भूसे के घर में बिना भोजन-पानी के बंद कर देता था. किसी तरह स्वाति ने अपनी मां को सूचना दी. इसके बाद मां बिचौलिए के साथ ससुराल पहुंची. पंचायत के बाद इस शर्त पर उसे मायके भेजा गया कि एक माह बाद बेटी को वापस भेजा जाएगा, लेकिन स्वाति पिछले दस महीनों से ससुराल जाने से इनकार कर रही है.

केस स्टडी–2

अमझोर थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव की एक बेटी की शादी 2023 में राजस्थान के एक गांव में कराई गई थी. रिश्तेदारों ने बताया था कि लड़का दिल्ली रेलवे में नौकरी करता है. लेकिन शादी के बाद सच्चाई सामने आई—पति की उम्र करीब 55 वर्ष थी और घर में उस पर कड़ा पहरा रखा जाता था. प्रताड़ना से तंग आकर वह किसी तरह वहां से भागकर मायके पहुंची और अपनी पीड़ा परिजनों को सुनाई. अब वह भी ससुराल वापस जाने से साफ इनकार कर रही है.

केस स्टडी–3

बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की बेटी की शादी कानपुर के एक युवक से कराई गई थी. आरोप है कि युवक ने उसे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी सुशील कुमार के हाथ शादी के लिए 1 लाख 55 हजार रुपये में बेच दिया.मोबाइल लोकेशन के आधार पर बिक्रमगंज पुलिस ने यूपी पुलिस के सहयोग से लड़की को बरामद किया और इस मामले में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

क्या कहते हैं अधिकारी?

इस पूरे मामले पर रोहतास के डीडीसी विजय कुमार पांडेय का कहना है कि बेटियों की शादी पूरी जांच-पड़ताल और लड़के के घर-परिवार की सही जानकारी लेकर ही करनी चाहिए. यदि कोई बेटी या अभिभावक ठगी या उत्पीड़न का शिकार होता है, तो उसे तुरंत प्रशासन को शिकायत देनी चाहिए. शिकायत मिलते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

रंजन सिंह की रिपोर्ट