डॉलर अंडरवियर को बनाया थैला, लेकर महिला पहुंची सब्जी मंडी, लोग बोले- मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है

भारत जैसा देश दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा. यह एक अद्भुत देश है, जहां आपको ऐसी-ऐसी अन-एक्सपेक्टेड चीजें, आविष्कार और लोग देखने को मिलेंगे, जो आपको लोटपोट कर देंगे. अगर इस दुनिया में सबसे देसी देश अगर कोई है, तो वो भारत ही है. हमारे देश में छोटी सी छोटी चीजों को घरेलू इस्तेमाल में बदल दिया जाता है. भारत में घर में पोछा लगाने, साफ सफाई करने और गाड़ी को साफ करने के लिए घर के पुराने कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पुरुष का अंडरवियर यूज करने में सबसे पहले नंबर पर है. अब पुरुष अंडरवियर का इस्तेमाल सब्जी लाने में भी किया जा सकता है, इसके बारे में शायद ही दुनिया के किसी भी इंसान ने सोचा हो, लेकिन भारतीय नारी ने इसे कर दिखाया है.

फ्लाइट उड़ाते वक्त परफ्यूम नहीं लगा सकते पायलट, क्या आप जानते हैं आखिर क्या है इसकी वजह?



मिलियन 'डॉलर' का थैला (Dollar Underwear Bag Viral Video)

भारतीय नारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में महिला बाजार से सब्जी खरीद रही है और उसके गले में कपड़े के झोले की जगह पुरुष के अंडरवियर से बना झोला टंगा हुआ है, जिसे देखने के बाद किसी की भी हंसी छूट जाएगी. डॉलर कंपनी वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसका डॉलर का अंडरवियर कभी झोले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा. इस वीडियो में दिख रही महिला का नाम राधिका कुमावत है और इनके इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इस महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नहीं बल्कि कई मजेदार वीडियो देखने को मिलेंगे.

देखें Video:

वीडियो पर आए मजेदार कमेंट्स (Woman Carrying Underwear Bag)

अंडरवियर से बने झोले वाले इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. इस पर एक यूजर लिखता है, 'मार्किट में नया बैग आया है'. दूसरा लिखता है, 'आंटी जी रॉक्ड, डॉलर कंपनी शॉक्ड'. तीसरे ने लिखा है, 'गुच्ची के बाद अब डॉलर का नया ट्रेंडी बैग'. चौथा लिखता है, 'मां, मेरी चड्डियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मां'. एक और लिखता है, 'अरे आंटी, घर पर अंकल अपना अंडरवियर ढूंढ रहे हैं'. अब लोग इस मजेदार वीडियो पर ऐसे ही फनी कमेंट्स कर रहे हैं. इस वीडियो को 10 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया है और इस पर 2.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रांडेड शॉर्ट्स को देख लोगों को याद आया दादा जी का अंडरवियर, बोले- ये तो नाना जी का chadda है

UP पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर कार चालक का काटा चालान, सोशल मीडिया पर Challan की कॉपी वायरल

शख्स ने तवे पर बना डाला 'मोनालिसा ऑमलेट', अनोखी क्रिएटिविटी ने किया हैरान, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा