शख्स ने तवे पर बना डाला 'मोनालिसा ऑमलेट', अनोखी क्रिएटिविटी ने किया हैरान, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा

Mona Lisa omelette: पेंटिंग करने और कलाकृति बनाने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है. लोग इस कला में बहुत माहिर भी होते हैं. लेकिन, एक शख्स ने अपने टैलेंट से एक ऐसी कला लोगों के सामने लाई है, जो आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी. इस शख्स ने ऑमलेट पर मोनालिसा की आकृति बनाई है, जिसने ब्रेकफास्ट आर्ट को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है. उनकी क्रिएटिविटी को दिखाने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

@artisticeasel द्वारा इंस्टाग्राम पर "ऑमलेट दा विंची" (omelette da Vinci) कैप्शन के साथ शेयर की गई इस क्लिप को ऑनलाइन अपलोड होने के बाद से 2 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स अंडे फोड़कर पहले उसकी जर्दी अलग करता है, फिर उससे एक चित्र का रेखाचित्र बनाता है. रूपरेखा पूरी होने के बाद, वह बेस बनाने के लिए तवे पर अंडे की सफेदी डालता है. नतीजा? दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग का एक हैरान कर देने वाला सुंदर रूप, तवे पर नज़र आता है.

देखें Video:

सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी अनोखी कला को देखकर हैरान हो रहे हैं और जमकर तारीफें कर रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, "हे भगवान! यह तो अगले लेवल की क्रिएटिविटी है," जबकि दूसरे ने कहा, "आपने तो ऑमलेट आर्ट का आविष्कार कर दिया." एक यूज़र ने इसे कुछ इस तरह से कहा: "अगले स्तर की प्रतिभा." एक कमेंट में लिखा था, "जब कोई कहता है कि 'शेफ एक कलाकार है.'"

