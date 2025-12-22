मास्साब ने पूछा लोकतंत्र क्या है? लड़की ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर झन्ना जाएगा दिमाग

Student Answer Goes Viral: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पहले लोगों को हंसी से लोटपोट किया, फिर एक गंभीर सवाल छोड़ दिया. सरकारी स्कूल में पूछा गया लोकतंत्र का सवाल और छात्रा का मासूम जवाब अब इंटरनेट की सबसे चर्चित क्लिप्स में शामिल हो चुका है. यह वीडियो सिर्फ फनी नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है.

स्कूल का वीडियो कैसे हुआ वायरल? (School Viral Video)

यह वायरल वीडियो किसी सरकारी स्कूल (Government School) का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ छात्राएं स्कूल के आंगन में खड़ी हैं. सामने कुर्सी पर बैठे मास्साब सिविक्स पढ़ाते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान शिक्षक एक छात्रा से आत्मविश्वास के साथ सवाल करते हैं, 'बताओ, लोकतंत्र किसे कहते हैं?' सवाल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जवाब ने पूरे माहौल को बदल दिया. छात्रा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो कहती है, वही इस वीडियो को वायरल बना देता है.

छात्रा का जवाब जिसने सबको चौंका दिया (Student Shocking Answer on Democracy)

लड़की मासूमियत से कहती है, 'सर, गांव में जो लोग जादू-टोना और तंत्र-मंत्र करते हैं, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं.' इतना सुनते ही मास्साब कुछ सेकंड के लिए सन्न रह जाते हैं. पास खड़ी दूसरी छात्राएं हंस पड़ती हैं और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. यही कुछ सेकंड की क्लिप अब सोशल मीडिया पर लाखों बार देखी जा चुकी है.

मास्साब के चेहरे पर दिखा 'सदमा' (Teacher Reaction Goes Viral)

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है शिक्षक का रिएक्शन. जवाब सुनते ही उनके चेहरे पर साफ हैरानी दिखती है, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो. यही रिएक्शन वीडियो को और ज्यादा शेयर करने लायक बना देता है. Funny Viral Video के तौर पर लोग इसे जमकर फॉरवर्ड कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंटे लोग (Democracy Question Student Answer)

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए. एक तरफ वे लोग हैं जो इसे अब तक का सबसे मजेदार School Viral Video बता रहे हैं. उनका कहना है कि बच्ची ने 'लोक + तंत्र' शब्द को 'तंत्र-मंत्र' से जोड़ लिया, जो उसकी मासूम सोच को दिखाता है. दूसरी तरफ, कई यूजर्स इसे हमारी शिक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा बता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर बच्चों को लोकतंत्र (What is Democracy) जैसे बुनियादी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, तो पढ़ाई के स्तर पर सवाल उठना लाजमी है.

क्या यह वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है? (Funny School Classroom Video)

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर शक भी जताया है. उनका मानना है कि आजकल वायरल होने के लिए ऐसे वीडियो स्क्रिप्टेड बनाए जाते हैं. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह वीडियो असली है या सिर्फ व्यूज के लिए तैयार किया गया कंटेंट...फिर भी, चाहे वीडियो असली हो या नहीं, इसने बहस जरूर छेड़ दी है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.

