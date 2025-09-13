फ्लाइट उड़ाते वक्त परफ्यूम नहीं लगा सकते पायलट, क्या आप जानते हैं आखिर क्या है इसकी वजह?

विमान उड़ाना सिर्फ एक स्किल नहीं है, इसमें सख्त नियमों का पालन करना भी शामिल है, जो सिर्फ़ तकनीकी नियमों से कहीं ज़्यादा हैं. कई लोगों को हैरान करने वाले नियमों में से एक यह है कि पायलटों को कॉकपिट में कदम रखने से पहले परफ्यूम न लगाने की सलाह दी जाती है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation-DGCA) द्वारा निर्धारित सुरक्षा और स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का हिस्सा है.

ऐसे उद्योग में जहां छोटी-छोटी बातें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं, ऐसी सावधानियों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है. तो आखिर यह नियम क्यों है, और पायलटों के लिए यह इतना जरूरी क्यों है? आइए इस असामान्य नियम के पीछे की वजह समझते हैं.

इस नियम के पीछे की वजह

DGCA के अनुसार, भारत में हर पायलट को उड़ान भरने से पहले ब्रेथलाइज़र टेस्ट करवाना ज़रूरी है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे पूरी तरह से शांत और उड़ान भरने के लिए फिट हैं. हालांकि, कई ब्यूटी प्रोडक्ट, जिनका लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे परफ्यूम, माउथवॉश, या यहां तक कि हैंड सैनिटाइजर, में एथिल अल्कोहल होता है.

नतीजतन, भले ही पायलट ने शराब का सेवन न किया हो, फिर भी इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से गलत रीडिंग आ सकती है. ऐसे जोखिमों से बचने के लिए, पायलटों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रहें जो परीक्षण में बाधा डाल सकती है.

पायलट ने शेयर किया वीडियो

कैप्टन तोमर अवधेश ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस नियम के पीछे का कारण बताया. उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि हमें यह पसंद नहीं है. दरअसल, हममें से कई लोगों को परफ्यूम बहुत पसंद होते हैं और अक्सर ठहराव के दौरान ड्यूटी फ्री से खरीदते हैं. लेकिन बात यह है कि हर उड़ान से पहले, पायलटों को अल्कोहल की जांच के लिए ब्रेथलाईजर टेस्ट करवाना पड़ता है. चूंकि कई परफ्यूम और कोलोन अल्कोहल आधारित होते हैं, इसलिए वे रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं."

देखें Video:

अवधेश ने आगे कहा, "ब्रेथलाइज़र डिवाइस इतना सेंसेटिव होता है कि यह 0.0001% तक भी अल्कोहल का पता लगा सकता है. इसलिए अगर पायलट ने परफ्यूम लगाया है, तो यह परफ्यूम से अल्कोहल का पता लगा सकता है और गलत परिणाम दिखा सकता है, भले ही क्रू ने अल्कोहल का सेवन न किया हो. इसका मतलब है कि उड़ान में देरी और पायलट के खिलाफ सख्त कार्रवाई, भले ही उन्होंने बिल्कुल भी अल्कोहल न पिया हो."

अक्टूबर 2023 में, DGCA ने उड़ान चालक दल के लिए नियमों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से एक मसौदा जारी किया. ANI के अनुसार, इसमें कहा गया है कि पायलटों और चालक दल के सदस्यों को अल्कोहल युक्त उत्पादों, जैसे परफ्यूम, माउथवॉश, और कुछ जैल या दवाओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेथलाइज़र टेस्ट में पॉजिटिव दिखा सकते हैं. अल्कोहल युक्त दवाइयां लेने वाले क्रू के सदस्यों को उड़ान भरने से पहले कंपनी के डॉक्टर से परामर्श लेना और अनुमति लेना आवश्यक है.

