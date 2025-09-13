विज्ञापन
विशेष लिंक

UP पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर कार चालक का काटा चालान, सोशल मीडिया पर Challan की कॉपी वायरल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से चालान काटने का एक बहुत अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक ट्रैफिक हवलदार ने हेलमेट ना पहनने के चलते वाहन चालक का चालान काट दिया.

Read Time: 3 mins
Share
UP पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर कार चालक का काटा चालान, सोशल मीडिया पर Challan की कॉपी वायरल
UP पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर कार चालक का काटा चालान

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. वाहन चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना चाहिए और अपनी लेन में निर्देशित गति में ही वाहन चलाना चाहिए. इसके लिए वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाता है. अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से चालान काटने का एक बहुत अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक ट्रैफिक हवलदार ने हेलमेट ना पहनने के चलते वाहन चालक का चालान काट दिया. अब आप कहेंगे कि सही तो किया, इसमें गलत क्या है? दरअसल, वो कार चला रहा था और कार में हेलमेट का क्या मतलब?.  यह राजनगर एक्सटेंशन के अजनारा सोसायटी क्रॉसिंग का बीती 8 सितंबर का मामला है.

शख्स ने तवे पर बना डाला 'मोनालिसा ऑमलेट', अनोखी क्रिएटिविटी ने किया हैरान, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा

देखें Video:
 

कार में हेलमेट न पहनने पर कटा चालान (UP Traffic Challan Viral Story)
जब इस बारे में वाहन चालक ने शिकायत की तो पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की. पुलिस ने गलती से वाहन चालक को हेलमेट उल्लंघन का चालान जारी कर दिया था. ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी सचिदानंद ने एनडीटीवी को बताया, 'यह एक ह्यूमन एरर है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि यह गलती कैसे हुई'. जबकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने नो-पार्किंग जोन में खड़ी कार का फोटो क्लिक किया था और गलती से हेलमेट ना पहने का चालान जारी कर दिया. वाहन चालक ने चालान की एक कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर चालान की कॉपी वायरल (UP Traffic Challan Copy Viral)

शख्स देवेश कंसल ने गलत चालान की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर लिखा है, 'कार चलाने वाले का हेलमेट ना पहनने पर चालान काट दिया, आखिर यूपी में चल क्या रहा है? अब देवेश के पोस्ट पर लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'हमारे यूपी में ही ऐसा क्यों होता है? इस पोस्ट पर उस शख्स ने भी कमेंट किया है, जिसको नोएडा में ऐसा ही गलत चालान जारी किया गया था. वहीं, यह गलती हरियाणा में भी देखने को मिली थी. इससे पहले अगस्त 2024 में एक पत्रकार ने ऐसी समस्या का सामना किया था. पत्रकार को गौतमबुद्ध नगर में कार चलाते वक्त हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपये का चालान जारी कर दिया गया था. 

यह भी पढ़ें: उंगली में अंगूठी की तरह फंसाए 100-500 के नोट, बस के गेट पर खड़े कंडक्टर को देख बोले लोग- स्वैग है भाई का

टीचर ने ठुमक-ठुमक गाने पर स्टूडेंट्स के साथ बनाई क्यूट डांस Reel,यूजर्स बोले- इस ट्रेंड की विनर

बर्फ की चादर टूटने के डर से रेंगते हुए चल रहा था पोलर बियर, लोगों ने की तारीफ, बोले- हमसे भी ज्यादा समझदार है...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Traffic Challan, UP Traffic Police, Challan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com