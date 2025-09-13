UP पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर कार चालक का काटा चालान, सोशल मीडिया पर Challan की कॉपी वायरल

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. वाहन चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना चाहिए और अपनी लेन में निर्देशित गति में ही वाहन चलाना चाहिए. इसके लिए वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाता है. अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से चालान काटने का एक बहुत अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक ट्रैफिक हवलदार ने हेलमेट ना पहनने के चलते वाहन चालक का चालान काट दिया. अब आप कहेंगे कि सही तो किया, इसमें गलत क्या है? दरअसल, वो कार चला रहा था और कार में हेलमेट का क्या मतलब?. यह राजनगर एक्सटेंशन के अजनारा सोसायटी क्रॉसिंग का बीती 8 सितंबर का मामला है.

Without helmet challan of a car what's happening in uttar pradesh @CMOfficeUP pic.twitter.com/sN5XSi2xnA — Devesh Kansal (@kan40775) September 11, 2025

कार में हेलमेट न पहनने पर कटा चालान (UP Traffic Challan Viral Story)

जब इस बारे में वाहन चालक ने शिकायत की तो पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार की. पुलिस ने गलती से वाहन चालक को हेलमेट उल्लंघन का चालान जारी कर दिया था. ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी सचिदानंद ने एनडीटीवी को बताया, 'यह एक ह्यूमन एरर है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि यह गलती कैसे हुई'. जबकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने नो-पार्किंग जोन में खड़ी कार का फोटो क्लिक किया था और गलती से हेलमेट ना पहने का चालान जारी कर दिया. वाहन चालक ने चालान की एक कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

सोशल मीडिया पर चालान की कॉपी वायरल (UP Traffic Challan Copy Viral)

शख्स देवेश कंसल ने गलत चालान की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर लिखा है, 'कार चलाने वाले का हेलमेट ना पहनने पर चालान काट दिया, आखिर यूपी में चल क्या रहा है? अब देवेश के पोस्ट पर लोगों के भी रिएक्शन आ रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'हमारे यूपी में ही ऐसा क्यों होता है? इस पोस्ट पर उस शख्स ने भी कमेंट किया है, जिसको नोएडा में ऐसा ही गलत चालान जारी किया गया था. वहीं, यह गलती हरियाणा में भी देखने को मिली थी. इससे पहले अगस्त 2024 में एक पत्रकार ने ऐसी समस्या का सामना किया था. पत्रकार को गौतमबुद्ध नगर में कार चलाते वक्त हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपये का चालान जारी कर दिया गया था.

