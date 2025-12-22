3 साल से भारत में रह रही रूसी महिला ने बताया इंडिया का असली सच, ये 6 बातें सुनकर पब्लिक शॉक्ड

Russian Woman Living In India: भारत में रह रही रशियन महिला केसेनिया शकीरजियानोवा (Kseniia Shakirzianova) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए उनके एक सादे, लेकिन असरदार वीडियो ने हजारों लोगों का खूब ध्यान खींचा है. वीडियो में वह किसी बड़े सेटअप या स्टूडियो में नहीं, बल्कि कार में बैठकर सैंडविच खाते हुए भारत को लेकर फैले मिथकों पर बात करती नजर आती हैं.

भारत में रहने वाली रशियन महिला क्यों बनी चर्चा का विषय (Russian Woman Living in India Viral)

रशियन महिला का कहना साफ है कि भारत ने उन्हें बदला नहीं, बल्कि भारत को लेकर उनकी सोच बदल गई. यही ईमानदारी शायद इस वीडियो को इतना खास बना देती है. इंटरनेट पर 'Russian Woman in India' सर्च करते ही अब उनका नाम सामने आने लगा है.

मिथक नंबर 1- भारत की धूप स्किन जला देती है (Myth 1: Indian Sun Ruins Skin)

केसेनिया बताती हैं कि भारत आने से पहले उन्हें डराया गया था कि यहां की धूप उनकी स्किन को पूरी तरह टैन कर देगी. कहा गया था कि उनका रंग बदल जाएगा, लेकिन तीन साल भारत में बिताने के बाद भी उनकी स्किन वैसी ही है. वह हंसते हुए कहती हैं कि यह भारत को लेकर सबसे ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाने वाला डर है. यह बयान उन हजारों विदेशियों के लिए आंख खोलने वाला है, जो 'India sunlight myth' पर यकीन करते हैं.

मिथक नंबर 2- भारतीय खाना वजन बढ़ा देता है (Myth 2: Indian Food Makes You Gain Weight)

दूसरा बड़ा मिथक भारतीय खाने को लेकर है. विदेशों में अक्सर कहा जाता है कि Indian food बहुत ऑयली होता है और इसे खाने से वजन बढ़ना तय है. केसेनिया का अनुभव इससे बिल्कुल उल्टा रहा. उन्होंने साफ कहा कि भारत में रहकर उनका वजन नहीं बढ़ा. उनका मानना है कि भारतीय खाने को सिर्फ मसाले और तेल से जोड़कर देखना एक अधूरी तस्वीर है.

मिथक नंबर 3- क्या भारत में बाइक चलाना मजबूरी है? (Myth 3: Is Riding a Bike in India a Compulsion?)

तीसरे मिथक पर केसेनिया खुलकर हंसती हैं. उनका कहना है कि उन्होंने भारत में कभी बाइक नहीं चलाई, यहां तक कि पीछे बैठकर भी नहीं. यह धारणा कि भारत में हर कोई बाइक से ही चलता है, पूरी तरह गलत है. यह बयान 'life in India for foreigners' को लेकर बनी एक और गलत सोच को तोड़ता है.

मिथक नंबर 4: भारत में हर महिला रोज साड़ी पहनती है (Myth 4: Indian Women Wear Saree Daily)

कपड़ों को लेकर भी केसेनिया ने एक आम विदेशी सोच को खारिज किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह रोज साड़ी नहीं पहनतीं और न ही ज्यादातर भारतीय महिलाएं. उनका कहना था कि भारत आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण है, जहां लोग अपनी सुविधा और पसंद से कपड़े चुनते हैं.

मिथक नंबर 5: क्या भारत ने उन्हें आध्यात्मिक बना दिया? (Myth 5: Did India Make Her Spiritual?)

पांचवें मिथक में केसेनिया कहती हैं कि भारत में रहने से वह न तो अचानक आध्यात्मिक हो गईं और न ही किसी योग रिट्रीट में जाकर गायब हुईं. उनका सीधा संदेश था. हर विदेशी भारत आकर योगी या साधु नहीं बन जाता. यह 'spiritual India myth' भी उतना ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

मिथक नंबर 6: आखिरी मिथक: मसाला चाय दिन में पांच बार (Myth 6: Drinking Masala Chai All Day)

छठे और आखिरी मिथक में उन्होंने कहा कि वह दिन में पांच बार चाय नहीं पीतीं. मसाला चाय भारत की पहचान जरूर है, लेकिन हर व्यक्ति की आदत नहीं. यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटी बातें स्टीरियोटाइप बनकर दुनिया में फैल जाती हैं.

सोशल मीडिया रिएक्शन (Social Media Reaction)

इस वीडियो को अब तक 67 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने उनकी ईमानदारी और सहजता की तारीफ की है. कई लोगों ने लिखा कि वह एक आम आधुनिक भारतीय महिला जैसी ही लगती हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह भारत को किसी रहस्यमयी स्टीरियोटाइप की बजाय एक सामान्य, जीने योग्य देश के रूप में दिखाती है, वो भी किसी सरकारी प्रचार से नहीं, बल्कि एक विदेशी के निजी अनुभव से.

