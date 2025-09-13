विज्ञापन
ब्रांडेड शॉर्ट्स को देख लोगों को याद आया दादा जी का अंडरवियर, बोले- ये तो नाना जी का chadda है

धारीदार और हल्के रंग के इन शॉर्ट्स ने देसी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया. लोगों को इन शॉर्ट्स को देख दादा जी के उस अंडरगारमेंट की याद आ गई जो वो अक्सर लुंगी या धोती के नीचे पहना करते थे.

"ये तो मेरे दादा जी पहनते हैं".., सुपरमार्केट में मिल रहे H&M के एक शॉर्ट्स का वीडियो वायरल होते ही हर कोई कमेंट सेक्शन में यही लिख रहा है. धारीदार और हल्के रंग के इन शॉर्ट्स ने देसी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया. लोगों को इन शॉर्ट्स को देख दादा जी के उस अंडरगारमेंट की याद आ गई जो वो अक्सर लुंगी या धोती के नीचे पहना करते थे.

एक इंस्टाग्राम वीडियो में, एक शख्स H&M स्टोर में जाता है और धारीदार शॉर्ट्स की कुछ जोड़ियां दिखाता है. वह कहता है, "ये वो है जो मेरे दादा जी रोज़ाना अंडरगारमेंट के तौर पर पहनते थे और अब ये H&M में बिक रहा है." वह कीमत की ओर इशारा करता है जो असल में 1,499 रुपये है लेकिन छूट के बाद 499 रुपये में उपलब्ध है. वीडियो पर लिखा है, "दादाजी ने फ़ोन किया 'उन्हें अपनी चड्ढी वापस चाहिए.'"

कैप्शन में मजेदार तड़का है, "ट्रेंड अलर्ट: H&M x दादाजी का ऐसा कोलैबोरेशन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. #Retro ड्रिप."

‘दादाजी के लिए न्याय'

वीडियो वायरल हो गया, इसे एक लाख से ज़्यादा बार देखा गया और कमेंट बॉक्स में लोग ढेरों मजेदार कमेंट्स लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "नाना जी का चड्ढा." एक अन्य ने लिखा, "भाई मंडी में 80 की मिल जाती है."

देखें Video:

कई लोगों ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बताया, "इस बीच दादाजी ने 100 रुपये में 4 खरीदे." कुछ लोगों ने कपड़े के अंतर पर गौर किया और मज़ाक में लिखा, "कम से कम वे सूती कपड़े पहनते थे. आजकल वही डिजाइन है, लेकिन कपड़ा पॉलिएस्टर का है."

‘अब बिकेगी लुंगी'

एक व्यक्ति ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, "अगले हफ़्ते उनके पास दादाजी की लुंगी होगी," जबकि दूसरे ने कहा, "शुक्र है!!!!!! मेरे दादाजी इस कीमत को देखने के लिए जीवित नहीं हैं." एक ने लिखा, "दादा जी वाले में इलास्टिक नहीं होता था".

