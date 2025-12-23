प्रियंका चोपड़ा ने फिरंगी पति को खिलाया हाजमोला, निक जोनस ने खाते ही कहा- छी ये फार्ट की तरह क्यों...

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 4 में अपने पति निक जोनास के साथ एक मजेदार किस्सा शेयर किया. प्रियंका का ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. शो में प्रियंका ने बताया कि कैसे उन्होंने निक को भारतीय डाइजेस्टिव टैबलेट हाजमोला खिलाया और उनका रिएक्शन इतना फनी था कि ऑडियंस में बैठा पूरा क्राउड हंस पड़ा. निक ने हाजमोला चखते ही कहा, “ये फार्ट जैसा क्यों महकता है?” यह क्लिप अब एक्स पर ट्रेंड कर रही है, जहां फैंस इसे ‘कल्चरल शॉक' बता रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा संभालकर रखती हैं चूरन-आम पापड़ जैसी चीजें

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का चौथा सीजन 20 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ. इसमें प्रियंका चोपड़ा पहली गेस्ट बनीं. होस्ट कपिल शर्मा के साथ मजाकिया बातचीत में प्रियंका ने अपनी अमेरिकन लाइफस्टाइल और भारतीय आदतों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके घर में एक स्पेशल ड्रॉर है, जिसमें आम पापड़, हाजमोला और दूसरे चटपटे स्नैक्स भरे रहते हैं. प्रियंका ने कहा, “तो मेरा एक ड्रावर है, जिसमें आम पापड़, हाजमोला, सब चटपटे चीजें मेरे पास रहती हैं. निक पूछते हैं इस ड्रॉर में है क्या? तो मैंने बोला कि इससे तुम दूर ही रहो थोड़ा; ये तुम्हारी समझ की थोड़ी सी बाहर है.”

In India, eating Hajmola is very common. Even while living in America with her American husband, Priyanka Chopra is fond of things like Hajmola and Aam Papad (mango candy). One day, when Priyanka's husband, Nick Jonas, reached for her Hajmola stash, Priyanka offered him some.… pic.twitter.com/xe9EN0ysEk — Narendra Pratap (@hindipatrakar) December 22, 2025

कपिल शर्मा ने मजाक में पूछा, “हाजमोला खिलाई है आपने सीरियसली?” प्रियंका ने हंसते हुए जवाब दिया कि एक दिन निक की क्यूरॉसिटी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हाजमोला खिला ही दिया. निक का रिएक्शन? “वो बोला ‘ये फार्ट जैसा क्यों महकता है?'” यह सुनकर कपिल और पूरी ऑडियंस हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए. प्रियंका ने आगे कहा कि अमेरिकन लोगों के लिए हाजमोला जैसी चीजें नई होती हैं, लेकिन निक की एडवेंचरस स्पिरिट ने उन्हें ट्राय करने पर मजबूर कर दिया.

निक जोनास और प्रियंका की लव स्टोरी: ट्विटर से शुरू हुई थी

शो में प्रियंका ने अपनी और निक की लव स्टोरी भी शेयर की. उन्होंने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात ट्विटर (अब एक्स) पर हुई थी. कपिल ने मजाक में कहा, “ट्विटर पर तो हम भी थे, हम पर तो केस हुए और सज्जन परदेसी हुए!” प्रियंका ने हंसते हुए जवाब दिया कि निक ने उन्हें डीएम किया था और वह सिर्फ उनके गाने जानती थीं. दोनों की शादी 1 दिसंबर 2018 को जोधपुर में हुई, जिसमें क्रिश्चियन और हिंदू रीति-रिवाज शामिल थे.

प्रियंका ने शो में अपनी देसी साइड भी दिखाई. उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहते हुए भी वह भारतीय खाने और आदतों से जुड़ी रहती हैं. जब घर की याद आती है, तो वह कपिल शर्मा शो देखती हैं, जो उन्हें घर जैसा फील कराता है.

