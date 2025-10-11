बहन के लिए डिजाइनर चप्पलें लेकर आई महिला, सेल्समैन की तरह लगी दिखाने, यूजर्स बोले- पक्का सिंगापुर से आई हैं...

भाई-बहन के घर लौटने की खुशी का कोई जवाब नहीं, खासकर जब वे तोहफ़े लेकर आते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है, जिसमें एक महिला अपनी बहन के लिए डिज़ाइनर चप्पलें लेकर आती है. वीडियो में जैसे ही चप्पल दिखाई जाती है, लोग उसके यूनिक लुक पर मज़े लेने लगते हैं.

वीडियो की शुरुआत फ्लाइट अटेंडेंट के घर में एंट्री करने से होती है और वह अपनी बहन के लिए किसी सेंटा क्लॉज़ से कम नहीं थी. एक शरारती मुस्कान के साथ, वह शॉपिंग बैग बिस्तर में रखती है और एक के बाद एक सरप्राइज़ निकालने लगती है - स्टाइलिश चार्ल्स एंड कीथ हील्स की एक जोड़ी, ट्रेंडी हैंडबैग, ब्रांडेड परफ्यूम की बोतलें और हां, हर अंतरराष्ट्रीय यात्रा का खज़ाना, चॉकलेट्स.

पूरा कमरा देखते ही देखते खाने-पीने की चीज़ों और लग्ज़री चीज़ों के एक छोटे से शोरूम में बदल जाता है. इस क्लिप को और भी दिल को छू लेने वाला बनाता है फ्लाइट अटेंडेंट का अंदाज़, जिसमें वह हर चीज़ को एक सेल्समैन की तरह दिखा रही है. अंत में, मेज़ केक, कैंडी और शानदार उपहारों से भर जाती है.

देखें Video:

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में हंसी का माहौल बन गया. एक यूजर ने लिखा, “पक्का सिंगापुर से आई हैं!” तो दूसरे ने मज़ाक करते हुए कहा, “ऐसी चप्पलें पहनकर चलने से पहले बीमा करा लो.” लोगों ने चप्पलों के डिजाइन और कलर पर खूब मीम्स भी बनाए. यह वीडियो देखते ही देखते इंस्टाग्राम और X पर हजारों व्यूज़ और रीपोस्ट्स पा चुका है. कुछ यूजर्स ने इसे “देसी फैशन का इंटरनेशनल लेवल वर्जन” बताया. महिला की खुशी और बहन के रिएक्शन ने इस वीडियो को और भी प्यारा बना दिया.

सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@_kaajalsharma_) नाम की यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 8 हज़ार से ज्यादा लोगों मे इसे लाइक किया है. लोगों ने इस वीडियो को फनी और रिलेटेबल बताया. कई यूजर्स ने लिखा - “हर बहन ने कभी ना कभी ऐसा गिफ्ट जरूर दिया होगा.” यह मज़ेदार क्लिप दिखाती है कि प्यार और मस्ती के पल ही असली रिश्तों की पहचान हैं.

