दिल्ली-NCR में प्रदूषण में कमी के बाद GRAP-3 से जुड़े प्रतिबंध हटाए गए

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट और वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से जीआरएपी-3 (GRAP-3) के तहत लागू कड़े प्रतिबंधों को हटा लिया है. हवा की सेहत सुधरने के बाद अब पाबंदियों में ढील दी गई है.

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जो कल 380 दर्ज किया गया था, उसमें आज शाम 4 बजे उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह घटकर 236 रह गया, जो गिरावट का संकेत देता है. वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सीएक्यूएम की जीआरएपी उप-समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से मौजूदा जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को रद्द करने का निर्णय लिया है. एनसीआर में मौजूदा जीआरएपी के पहले और दूसरे चरण के तहत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी.

ग्रैप 2 के तहत होती है क्या-क्या पाबंदी?

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण यानी ग्रैप-2 के तहत कई पाबंदियां लागू की जाती हैं.

औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है: कई तरह के उद्योगों को बंद करने या उनकी गतिविधियों को सीमित करने के आदेश दिए जाते हैं, खासकर जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं.

निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है: निर्माण कार्य को रोक दिया जाता है, क्योंकि इससे धूल और अन्य कण वायुमंडल में मिलते हैं. जिसका सीधा असर वायु की गुणवक्ता पर होता है.

वाहनों पर प्रतिबंध: निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध सरकार लगा् सकती है और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है.

कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध: कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है

कूड़े के निस्तारण को लेकर सख्त नियम लागू किए जाते हैं: कूड़े के खुले में जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

ग्रैप क्या होता है?

एयर पॉल्यूशन के बढ़ने के बाद Graded Response Action Plan (GRAP) लागू की जाती है. ग्रैप का पहला चरण AQI 201 से 300 तक रहता है. दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक रहता है. फिर तीसरा चरण AQI 401 से 450 तक रहता है. अगर AQI 450 से ज्यादा हो गया तो ग्रैप-4 लागू हो जाता है.हालांकि इसके अलावा इसे लागू सरकार की तरफ से ही लागू की जाती है. जब तक सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं तब तक इसे लागू नहीं किया जाता है. इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध होते हैं.