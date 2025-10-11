सामने समंदर है भाई... खीरे पर थूक लगाकर बेचता दिखा ठेलेवाला, Video देखकर लोगों को आया गुस्सा!

Boy uses saliva on cucumbers: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ठेलेवाला खीरे पर थूक लगाकर उसे चमकाने की कोशिश करता दिख रहा है. वीडियो में कोई शख्स पीछे से कहता है – सामने समंदर है भाई, और ये लाइन देखते ही क्लिप पर हंसी और गुस्सा दोनों का माहौल बन गया.

खीरे को ताज़ा रखने के लिए लगाया थूक

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का समंदर किनारे एक छोटे से ठेले पर खीरा बेच रहा है. वो कुछ दूरी पर काफी लोग भी घूमते-टहलते नज़र आ रहे हैं. आप देख सकते हैं कि खीरा बेचने वाला लड़का छिले हुए खीरे को चमकाने और ताज़ा दिखाने के लिए उसे अपने मुंह में डालकर थूक से गीला कर रहा है. जो देखने में ही बेहद अजीब लग रहा है. इस तरह का नज़ारा देखकर तो कोई भी बाहर से फल और सब्जियां खरीदने में डरेगा ही. इस लड़के की ऐसी हरकत लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.

देखें Video:

ये तो सेहत से खिलवाड़ है!

वीडियो के सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर ठेलेवाले की जमकर आलोचना की. किसी ने लिखा “इसलिए बाहर का खीरा नहीं खाते”, तो किसी ने कहा “अब तो खीरा भी डर लगने लगा है”. लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि सड़कों पर बिकने वाले फलों-सब्जियों की साफ-सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. गर्मी के मौसम में इस तरह की हरकतें बीमारियों को बुलावा दे सकती हैं. कुछ लोगों ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा – “भाई, अगर सामने समुंदर है तो वहीं धो लेता!”

सोशल मीडिया पर बहस जारी

यह वीडियो एक चेतावनी बन गया है कि हमें जो भी चीज़ बाहर से खरीदें, उसे अच्छे से धोकर ही खाएं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कहां का है, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@khabar.ig) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इंटरनेट पर इसे लाखों बार देखा जा चुका है और लोगों के रिएक्शन लगातार आ रहे हैं.

