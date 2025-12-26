विज्ञापन
कार में भी हेलमेट चाहिए? No Helmet, No Petrol ने कर दिया कांड, पेट्रोल पंप पर पति-पत्नी की बहस का Video वायरल

कार में भी हेलमेट चाहिए? No Helmet, No Petrol ने कर दिया कांड, पेट्रोल पंप पर पति-पत्नी की बहस का Video वायरल
कार में भी हेलमेट चाहिए?

उत्तर प्रदेश से सामने आए एक मज़ेदार वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है. पेट्रोल पंप पर कार में बैठे एक कपल के बीच ऐसी बातचीत हुई कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए. महिला ने पंप पर लगे बोर्ड No Helmet, No Petrol- Aapka Jeevan Hai Anmol को देखकर ऐसा सवाल पूछ लिया कि पति भी हैरान रह गया.

‘हेलमेट नहीं लाए तो पेट्रोल कैसे मिलेगा?'

वीडियो में महिला गंभीरता से बोर्ड पढ़ते हुए पति से पूछती है कि क्या उनके पास हेलमेट है. उसका तर्क सीधा था, अगर हेलमेट नहीं है, तो पेट्रोल नहीं मिलेगा. पति उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे बाइक पर नहीं बल्कि कार में बैठे हैं, इसलिए हेलमेट की जरूरत नहीं है. लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं होती और पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी पूछ लेती है कि बिना हेलमेट पेट्रोल मिलेगा या नहीं.

देखें Video:

‘कहीं लिखा थोड़ी है सिर्फ बाइक वालों के लिए!'

पति जब दोबारा समझाता है कि नियम सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए है, तो महिला बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, 'पर इसमें तो ये नहीं लिखा कि सिर्फ बाइक वालों के लिए है.' बात यहीं खत्म नहीं होती. बहस बढ़ती है और आखिरकार पति झुंझलाते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में कह देता है, 'करवा चौथ पर भूखी है ना, दिमाग ज़्यादा चल रहा है. जा, नहीं डलवा रहा पेट्रोल.'

'ऐसा रिलेशनशिप चाहिए'

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में मज़ेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, 'वाह सिमरन वाह, क्या नॉलेज है.' तो किसी ने कहा, 'ऐसा रिलेशनशिप चाहिए.' कुछ लोगों ने उल्टा पेट्रोल पंप पर लगे बोर्ड को ही दोष दे दिया और लिखा, 'गलती पेट्रोल पंप वालों की है.' कुल मिलाकर, इस कपल ने इंटरनेट को ऐसा पल दे दिया, जिसे लोग लंबे वक्त तक याद रखने वाले हैं.

