दुनिया की सबसे मजेदार रेस, पतियों को गोद में उठाकर दौड़ीं पत्नियां, वायरल Video देख लोट पोट हुए लोग

अगर आपने यशराज बैनर तले बनी फिल्म 'दम लगा कर हईशा' देखी है तो आपको यह वीडियो बड़ा ही मजेदार लगने वाला है. फिल्म के एक सीन में दिखाया गया था कि कैसे आयुष्मान खुराना को एक दौड़ में अपनी मोटी पत्नी भूमि पेडनेकर को उठा कर भागना पड़ता है, और इसके बाद इस कपल में प्यार का दायरा बढ़ने लगता है, खैर यह तो एक फिल्म थी, इस पर कौन ही विश्वास करेगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसा होता है, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे, नहीं ना. चलिए कोई नहीं, आपको सबूत के साथ दिखाते भी हैं और बताते भी हैं, लेकिन यहां रूल थोड़ा उल्टा है. कैसे, चलिए बताते हैं.

हाथी ज़मीन पर लोट-लोटकर खेल रहा था बॉल, गजराज की मासूमियत भरी बदमाशियों ने ऐसे जीता लोगों का दिल- देखें Video



पति को गोद में उठाकर दौड़ी पत्नियां (Wives Participating in race Video)



इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस दौड़ में पति नहीं बल्कि पत्नियां अपने पतियों को गोद में उठाकर दौड़ती नजर आ रही हैं. वीडियो देखने में बहुत मजेदार है और पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का काम भी करता है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में 'तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है' गाना बज रहा है और महिलाएं बच्चों की तरह अपने पति को गोद में बैठाकर दौड़ रही हैं. इस रेस में कौन सी महिला जीती ये तो नहीं पता, लेकिन इन महिलाओं ने लोगों का दिल जरूर जीत लिया है. इस वीडियो पर लोग क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए पढ़ते हैं.

देखें Video:

लोगों को पसंद आया मोमेंट (Wives Race Viral Video)

पहले आपको बता दें, इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'एक दिन मैं और तुम', कर पाओगी ना मेरे लिए?. अब अगर कमेंट्स की बात करें तो इसमें एक यूजर ने लिखा है, 'ये बड़ा मजेदार गेम है'. कईयों ने इस वीडियो रेड हार्ट और लाफिंग इमोजी पोस्ट किये हैं. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'कहां होती है ऐसी प्रतियोगिता'. तीसरा लिखता है, 'एक बार को मुझे लगा कि यह महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर दौड़ रही हैं, जब पास से देखा तो नजारा बड़ा मजेदार था'. चौथा यूजर लिखता है, 'इस वीडियो ने मेरा दिल खुश कर दिया'. इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और तकरीबन 1 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है.

ये भी पढ़ें: कर्मचारियों को अचानक मिला टर्मिनेशन नोटिस, हलक में आ गई जान, फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

रेस्टोरेंट में फूड रिव्यू कर रहे थे यूट्यूबर, तभी शीशे की दीवार पर SUV ने मारी ज़ोरदार टक्कर, फिर जो हुआ...

क्लास में बच्चों के साथ 'देस रंगीला' पर टीचर ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, जमकर हो रही तारीफ, लोगों ने किया सलाम



