गर्लफ्रेंड के साथ चुपके से गोवा जा रहा था पति, पत्नी ने पकड़ लिया, फिर हुआ ऐसा ड्रामा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक पत्नी अपने पति को गर्लफ्रेंड के साथ चुपके से गोवा जाते हुए पकड़ लेती है, लेकिन उसका रिएक्शन गुस्से वाला नहीं बल्कि इतना मजेदार होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है.

क्या है पूरा मामला?

इंस्टाग्राम पर @laviporwall नाम की यूज़र द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस पर मजेदार और चुटीले कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो में पत्नी अपने पति अजय से कहती है- 'क्या हुआ अजय, आज आप इतने सैड हो? शिवानी ने आपको चीट कर दिया… ओह माय गॉड… दो बॉयफ्रेंड और हैं उसके… एक काम करो, उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतार लो…'यहीं से ड्रामा और मजेदार होता चला जाता है.

देखें VIDEO:

पत्नी के डायलॉग्स ने लूटी महफिल

पत्नी आगे कहती है- 'बेल्ट लेके आऊं… नहीं थप्पड़ से मारोगे… चलो मैं खुद को थप्पड़ मार लेती हूं. ये लो टिफिन, एक्स्ट्रा पराठे भी रख दिए हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी खिला देना. बताना कि मैंने बनाए हैं... इतना ही नहीं, वह पति की गर्लफ्रेंड के मैसेज का जवाब भी खुद देने को तैयार हो जाती है और कहती है- गोवा जा रहे हो तो अच्छे से एन्जॉय करके आना.

आधार कार्ड से लेकर रिंग तक का ट्विस्ट

वीडियो में पत्नी पति के बैग से गर्लफ्रेंड का आधार कार्ड निकालती है और ताना मारते हुए कहती है कि होटल गए थे क्या. इसके बाद उसे बैग में एक खूबसूरत रिंग मिलती है. पत्नी पूछती है- मेरे लिए है क्या? अरे ये तो शिवानी के लिए है… कोई बात नहीं... यही सीन दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

'ऐसी बीवी सबको मिले'

वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कोई पत्नी को 'सबसे कूल वाइफ' बता रहा है, तो कोई लिख रहा है- भाई, ऐसी बीवी सबको मिले. कई यूज़र्स का कहना है कि यह वीडियो रिश्तों पर बना अब तक का सबसे मजेदार कंटेंट है.

पति की बेवफाई पर जहां अक्सर झगड़े और हंगामे देखने को मिलते हैं, वहीं इस वीडियो में पत्नी का शांत लेकिन तंज से भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: कार में भी हेलमेट चाहिए? No Helmet, No Petrol ने कर दिया कांड, पेट्रोल पंप पर पति-पत्नी की बहस का Video वायरल

कॉफी बेचने का धांसू जुगाड़, लड़के ने रोड पर बना दिया माहौल, लेकिन लोगों को सताया ये डर

ईश्वर की भक्ति में लीन 'डोगेश भाई'! महिला के पास बैठकर सत्संग करता दिखा कुत्ता