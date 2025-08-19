कर्मचारियों को अचानक मिला टर्मिनेशन नोटिस, हलक में आ गई जान, फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

नौकरी जाने का डर हर कर्मचारी में बराबर बना रहता है. खासकर प्राइवेट जॉब में कब टर्मिनेशन (Termination) लेटर पकड़ा दें कुछ नहीं कहा जा सकता. अब एक रेडिट यूजर ने एक कंपनी का ऐसा किस्सा शेयर किया है, जो नौकरीपेशा लोगों के मन में डर पैदा कर सकता है. दरअसल, एक कंपनी के कर्मचारियों को उस वक्त बड़ा धक्का लगा, जब उन्हें ईमेल पर एचआर डिपार्टमेंट से मेल के सबजेक्ट में 'टर्मिनेशन' नोटिस लिखा मिला. इसके बाद सभी कर्मचारियों की सांसे एक दम से थम गई. लेकिन रेडिट यूजर ने इसकी पूरी सच्चाई बताई है, जिसके बाद आपको को भी चैन की सांस का एहसास हो सकता है.

रेस्टोरेंट में फूड रिव्यू कर रहे थे यूट्यूबर, तभी शीशे की दीवार पर SUV ने मारी ज़ोरदार टक्कर, फिर जो हुआ...



आखिर क्या है 'टर्मिनेशन' नोटिस का सच ? (Email Subject Line Termination)



रेडिट यूजर ने स्पष्ट किया कि यह मैसेज दो कर्मचारियों को सुरक्षा उल्लंघन के कारण नौकरी से निकाले जाने से संबंधित था. इस पोस्ट पर कई यूजर्स का ध्यान गया है और सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हो रहा है. इस पर कई यूजर्स ने कहा कि सब्जेक्ट लाइन में समझदारी का अभाव था और अधिक सावधानी से लिखे गए सब्जेक्ट से भी यही जानकारी दी जा सकती थी. इस बीच, कुछ लोगों ने इस ईमेल की सराहना भी की है. यूजर्स ने दावा किया कि यह ईमेल कर्मचारियों को तुरंत इसे खोलने के लिए प्रेरित करने में सफल रहा, अन्यथा, वे इसे अनदेखा कर देते. अब इस पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन भी बड़े अजीबो-गरीब आ रहे हैं.

सारे कपड़े उतरवाए... 120 देश घूमा ये भारतीय, बताया सबसे ज्यादा नस्लवादी देश का नाम, शेयर किया खौफनाक अनुभव



लोगों ने शेयर किया अनुभव (Termination Shocks Employees)



कुछ यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए हैं. इसमें एक यूजर ने लिखा है, 'एक सहकर्मी ने एक्टिव शूटर ट्रेनिंग की समय सीमा के रिमाइंडर के लिए 'एक्टिव शूटर' सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल किया, इसी तरह का कुछ भेजने के लिए एक सहकर्मी को कंपनी में ईमेल भेजने से प्रतिबंधित कर दिया गया था'. एक अन्य यूजर ने कहा, 'एक बार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एडमिन ने सुबह 6:45 बजे एक मैसेज भेजा (मैं बिल्डिंग से बाहर निकला था और अपनी पत्नी और बच्चे को 15 मिनट पहले वहीं छोड़ आया था) जिसका शीर्षक था 'अपार्टमेंट में आग', मैं घबरा गया और अपनी पत्नी को मौके पर बुलाया, कॉम्प्लेक्स के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में हलचल मच गई थी'. अब लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे अनुभव को शेयर कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: रोटी बना रही हो या रंगोली... बच्चे की ज़िद पर मां ने टिफिन में दिखाई ऐसी कलाकारी, देखकर चकराया लोगों का दिमाग

पहली बार दिखी ताजमहल के अंदर की ऐसी जगह जहां हर कोई नहीं जा पाता! शख्स ने दिखाया ऐसा नज़ारा, चौंक गए लोग

बत्तख अपने बच्चों संग खेल रही थी छुपन-छुपाई, Video ने जीता लोगों का दिल, बोले- वह उन्हें जीना सिखा रही है