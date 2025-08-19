हाथी ज़मीन पर लोट-लोटकर खेल रहा था बॉल, गजराज की मासूमियत भरी बदमाशियों ने ऐसे जीता लोगों का दिल- देखें Video

इंटरनेट पर एक हाथी का एक मनमोहक वीडियो, लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें वह एक विशाल गेंद के साथ खेल-खेल में लोट रहा है. इस क्लिप में हाथी घास पर लेटा हुआ अपनी सूंड को गेंद के चारों ओर लपेटे हुए, उत्साह से उसे हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ ही देर बाद विशालकाय हाथी खड़ा होकर अपनी सूंड से गेंद को आगे की ओर धकेलता है, जिससे उसकी ताकत और मासूमियत दोनों का पता चलता है.

यह वीडियो सेव एलीफेंट फ़ाउंडेशन (@saveelephantfoundation) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था. कैप्शन में लिखा था, "चॉम्पू और उसका नया पसंदीदा खिलौना - आप उसके खेलने के तरीके से बता सकते हैं कि उसे यह कितना पसंद है!" इस क्लिप ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित किया और दर्शकों ने हाथी की बदमाशियों जमकर प्यार लुटाया.

इससे पहले दो दिव्यांग हाथियों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. सेव एलीफेंट फाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट द्वारा साझा की गई इस पोस्ट में, दोनों हाथियों को अपनी शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद खुशी-खुशी एक साथ गेंद खेलते हुए दिखाया गया था.

देखें Video:

कैप्शन में, चैलर्ट ने लिखा, "दिव्यांगता एक खुशहाल जीवन जीने में बाधा नहीं है. मिलिए इस प्यारी जोड़ी, वाना और दाओ थोंग से - दो बहादुर दिव्यांग मादा हाथी. वाना के बाएं पिछले पैर में दिव्यांगता है, जबकि दाओ थोंग के दाएं पैर में. अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद, उनके दिल खुशियों से भरे हैं और वे अब भी खुशी और उत्साह के साथ एक साथ गेंद खेलना पसंद करती हैं. उनका उत्साह हमें याद दिलाता है कि ताकत कई रूपों में आती है. मुझे उम्मीद है कि यह क्लिप आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी और आपको भी उतना ही प्रेरित करेगी जितना यह हमें हर दिन प्रेरित करती है."

ऐसे वीडियो अक्सर वायरल होते हैं क्योंकि ये हाथियों की मासूमियत और लचीलेपन को उजागर करते हैं. चाहे वह चॉम्पू का अपना नया खिलौना ढूंढ़ना हो या वाना और दाओ थोंग का मुश्किलों पर काबू पाना हो, ऐसे पल लोगों को याद दिलाते हैं कि खुशी सबसे आसान चीजों में भी पाई जा सकती है.

