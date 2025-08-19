रेस्टोरेंट में फूड रिव्यू कर रहे थे यूट्यूबर, तभी शीशे की दीवार पर SUV ने मारी ज़ोरदार टक्कर, फिर जो हुआ...

एक भयानक दुर्घटना में दो ब्लॉगर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बाल-बाल बच गए, जिसने उनके फ़ूड रिव्यू को खौफनाक बना दिया. ह्यूस्टन (Houston) स्थित इंफ्लुएंसर नीना सैंटियागो, जिन्हें उनके फॉलोअर्स @ninaunrated के नाम से जानते हैं, वो अपने पार्टनर कंटेंट क्रिएटर पैट्रिक ब्लैकवुड के साथ एक फ़ूड रिव्यू की शूटिंग कर रही थीं, तभी एक एसयूवी उस रेस्टोरेंट की सामने की दीवार से टकरा गई जहां वे बैठे थे.

ब्लैकवुड और सैंटियागो 17 अगस्त को सैंडविच की प्लेट का स्वाद लेना शुरू ही कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी स्टोर के शीशे से आकर भिड़ गई, जिससे डाइनिंग एरिया में सैंडविच के टुकड़े बिखर गए और उनकी मेज़ गिर गई और दोनों इंफ्लुएंसर्स भी टेबल से नीचे गिरते-गिरते बचे. वो दोनों अचानक हुई इस घटना से काफी डर गए.

देखें Video:

सैंटियागो द्वारा साझा किए गए उस पल के वीडियो के साथ पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "कल का कोई भरोसा नहीं है. @cuveesculinarycreations हर जगह शीशे टूट गए! जब हम खाना खा रहे थे, तब एसयूवी खिड़की से टकरा गई. मौत के करीब का अनुभव."

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, सैंटियागो ज़मीन पर गिर गया क्योंकि ब्लैकवुड आगे के प्रभाव से बचने के लिए बूथ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. इस बीच, सैंटियागो ने दुर्घटना के बाद अपनी चोटों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उन्होंने उस भयावह क्षण को याद करते हुए अपनी कलाई और चेहरे पर लगे जख्मों के बारे में सबकुछ बताया.

"यह हम दोनों पर सीधा वार था, मैं उसके बाईं ओर और वह मेरे दाईं ओर, जब मैंने एक स्वादिष्ट सैल्मन स्लाइडर का टुकड़ा खाया. अचानक, लेकिन हम बच गए," उसने अपनी पोस्ट में लिखा, "इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि असल में कौन मायने रखता है; ज़िंदगी शिकायतों या गुस्से के लिए बहुत छोटी है. जाने दो, माफ़ कर दो, वर्तमान में जियो, और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखो. यह हमारा आखिरी खाना हो सकता था."

