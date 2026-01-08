अरमान मलिक के साथ प्रेग्नेंट पायल का डांस वीडियो वायरल, जानें प्रेग्नेंसी में डांस करना सेफ है या नहीं?

Is Dancing Safe During Pregnancy: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक (Armaan Malik) अपनी पहली पत्नी पायल मलिक (Payal Malik) के साथ हरयाणवी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि पायल मलिक इस समय प्रेग्नेंट हैं और वह तीसरी बार मां बनने वाली हैं. वीडियो में अरमान कभी पायल को गोद में उठाते दिखते हैं, तो कभी उनके बेबी बंप पर प्यार से स्टिकर्स चिपकाते नजर आते हैं.

जहां एक तरफ फैन्स इस वीडियो को क्यूट और खुशियों से भरा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्रेग्नेंसी में इस तरह डांस करने को लेकर चिंता भी जता रहे हैं. सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रेग्नेंसी के दौरान डांस करना सुरक्षित होता है या इससे मां और बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है?

आजकल प्रेग्नेंसी को सिर्फ आराम करने का समय नहीं, बल्कि एक्टिव और पॉजिटिव रहने का दौर माना जाता है. लेकिन, हर एक्टिविटी को लेकर सही जानकारी होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और प्रेग्नेंसी में डांस करना कितना सुरक्षित है.

क्या प्रेग्नेंसी में डांस करना सेफ है? | Is Dancing Safe During Pregnancy?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर प्रेग्नेंसी नॉर्मल है और डॉक्टर ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो डांस करना पूरी तरह से सेफ हो सकता है. सही तरीके, सही डांस स्टाइल और जरूरी सावधानियों के साथ किया गया डांस एक अच्छी एक्सरसाइज की तरह काम करता है. यह न सिर्फ शरीर को एक्टिव रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी महिला को खुश और रिलैक्स महसूस कराता है.

प्रेग्नेंसी में डांस करने के फायदे | Benefits of Dancing During Pregnancy

डांस एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में लचीलापन बना रहता है. प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाला स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और चिंता भी डांस से काफी हद तक कम हो सकती है.

इसके अलावा, डांस करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है. इससे मां का मूड अच्छा रहता है और इसका पॉजिटिव असर बच्चे पर भी पड़ता है.

कौन-सा डांस ज्यादा सुरक्षित माना जाता है?

प्रेग्नेंसी में लो-इम्पैक्ट डांस सबसे बेहतर माना जाता है. हल्का एरोबिक डांस, बॉलरूम डांस (बिना लिफ्ट), साल्सा के सिंपल स्टेप्स, जैज़ डांस और खासतौर पर बेली डांसिंग अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

बेली डांसिंग से पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती हैं, पॉश्चर सुधरता है और यह नॉर्मल डिलीवरी में भी मददगार मानी जाती है, बशर्ते इसे सही तरीके से किया जाए.

किन डांस स्टाइल से बचना चाहिए?

प्रेग्नेंसी के दौरान ऐसे डांस स्टाइल से दूरी बनानी चाहिए जिनमें ज्यादा कूदना, तेज जंप, बैकफ्लिप या अचानक मुड़ना शामिल हो. हिप-हॉप, स्ट्रीट डांस, टैप डांस और बहुत तेज बैले मूवमेंट्स से गिरने या चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, बैकबेंड और जोरदार ट्विस्ट भी नुकसानदायक हो सकते हैं.

डांस करते समय रखें ये सावधानियां:

अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज़ न करें.

सांस फूलने, चक्कर या दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं.

ज्यादा देर तक या बहुत तेज़ डांस न करें.

फिसलन वाली जगह पर डांस करने से बचें.

कोई भी नई एक्टिविटी शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

अरमान मलिक और पायल मलिक का वायरल डांस वीडियो भले ही चर्चा में हो, लेकिन सच यह है कि प्रेग्नेंसी में डांस पूरी तरह मना नहीं है. सही सावधानियों और डॉक्टर की सलाह के साथ किया गया डांस मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. जरूरत सिर्फ इतनी है कि जोश में होश न खोएं और अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखें.

