जब तुम रूठोगी, मैं मनाऊंगा... वचन सुनते ही दूल्हे ने पंडित जी से किया ऐसा सवाल, सुनते ही लोटपोट हुए बाराती

हमारे यहां शादियों एक नहीं बल्कि सात जन्मों का नाता जोड़ती हैं. दूल्हा और दुल्हन को सात वचन दिलाए जाते हैं, जो जीवन की चुनौतियों में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा होता है. हाल ही में एक ऐसा ही वचन शादी में लोगों के मनोरंजन की वजह बन गया. पंडित जी के वचन बोलने के बाद दूल्हे के मजाकिया जवाब ने पूरे मंडप को हंसी से लोटपोट कर दिया और अब इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

इंस्टाग्राम पर @jaygogadecoration9094 ने वीडियो को शेयर किया है. इस वायरल वीडियो में पंडित दूल्हे के अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य की व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पंडितजी ने एक वचन पढ़ते हुए पति को अपनी पत्नी के गुस्सा होने पर उसे शांत करने का वचन देना के लिए कहा. वह बोले "...जब तुम रूठोगी, मैं मनाऊंगा." दुल्हन के जवाब देने से पहले ही दूल्हे ने पंडित को हैरानी से टोकते हुए कहा, "अच्छा, आप मनाएंगे!"

वायरल वीडियो देखें:

दूल्हे के इस मस्तमौला अंदाज से मंडप में हंसी की लहर दौड़ गई, यहां तक कि दुल्हन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई. इस मजेदार वीडियो को 3 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और यूजर्स जमकर इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "लड़का बहुत मज़ाकिया है, लड़की हमेशा हंसती रहेगी." एक और ने मज़ाक में कहा, "अगर पंडित जी मना भी लें, तो परेशान हो जाओगे." तीसरे ने मज़ाक में कहा, "बस, बहुत हंस लिया, कल से तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी."

