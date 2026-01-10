विज्ञापन
ओडिशा के राउरकेला में विमान हादसा, 9 सीटर विमान क्रैश, 6 लोग थे सवार

ओडिशा के राउरकेला में विमान हादसा, 9 सीटर विमान क्रैश, 6 लोग थे सवार. उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही प्लेन में गड़बड़ी हुई. इसके बाद पायलट ने प्लेन को क्रैश लैंड कराया.

ओडिशा के राउरकेला में विमान हादसा, 9 सीटर विमान क्रैश, 6 लोग थे सवार
  • राउरकेला के रघुनाथपाली इलाके में एक नौ सीटर विमान टेकऑफ के करीब 10 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
  • विमान में कुल 6 लोग सवार थे जिनमें चार यात्री और दो क्रू मेंबर शामिल थे और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
  • हादसे के समय पायलट ने तकनीकी खराबी महसूस कर विमान को एक खेत में सुरक्षित क्रैश लैंडिंग कराने का प्रयास किया.
भुवनेश्वर:

ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ. रघुनाथपाली इलाके के जलदा ए ब्लॉक के पास एक 9 सीटर विमान क्रैश हो गया. हादसे के समय विमान में कुल छह लोग सवार थे. इनमें चार यात्री और दो क्रू मेंबर थे. सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, यह वन एयर का विमान राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था और टेकऑफ के करीब 10 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सभी यात्रियों को चोटें आई हैं.

घायल यात्रियों की लिस्ट

तकनीकी खराबी के कारण हुआ प्लेन क्रैश

स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. जैसे ही पायलट को प्लेन में गड़बड़ी लगी उसने प्लेन को एक खेत में क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला किया. पायलट ने सूझ बूझ दिखाते हुए प्लेन को एक खेत में उतार लिया. लेकिन इस दौरान प्लेन में पायलट समेत यात्रियों को काफी चोट लगी है.

विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. दुर्घटना के बाद के वीडियो में घायल यात्री जमीन पर पड़े दिख रहे हैं. आसपास लोग यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. पायलट भी इस दुर्घटना में घायल हुआ है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और दमकलकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं. इस विमान को कैप्टन नवीन और कैप्टन श्रीवास्तव उड़ा रहे थे.  


बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BPIA) ने क्रैश लैंडिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि पायलट ने सिस्टम में टेक्निकल खराबी देखने के तुरंत बाद, घास का मैदान देखकर प्लेन को पेट के बल उतारने की कोशिश की, जिससे सभी यात्री बच गए, हालांकि उसे खुद चोटें आईं. घायलों की चोट कितनी गंभीर है अभी उसका पता नहीं चल पाया है. 
 

