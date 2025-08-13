घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते हुए बच्चे का Video वायरल, पीछे-पीछे फॉलो करता दिखा कुत्ता, लोगों ने बताया- Cool

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखने के बाद मन खुश हो जाता है. एक ऐसा ही वीडियो स्कूल जाने वाले बच्चे का वायरल हो रहा है, जो पैदल नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते हुए दिख रहा है.

घोड़े से स्कूल जा रहा है बच्चा



4 अगस्त को इंस्टाग्राम पर पहली बार शेयर किए गए इस वीडियो में लड़का स्कूल यूनिफॉर्म पहने मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले से घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा है. कार के अंदर से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में, लड़का अपनी पीठ पर स्कूल बैग लटकाए आराम से घोड़े पर सवार है, जबकि एक काला कुत्ता उसके साथ-साथ दौड़ रहा है. वहीं एक जगह घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ दिखाई देता है और कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा है. इसी के साथ वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लड़का मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों से होते हुए स्कूल जा रहा है.

देखें Video:



वीडियो देख लोगों ने दिए अपने रिएक्शन



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे लाखों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया है. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. इसी के साथ इस वीडियो ने नागालैंड के टूरिज्म मिनिस्टर टेम्जेन इम्ना अलोंग का भी ध्यान खींचा. उन्होंने इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, "पूर्वोत्तर शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, शायद स्कूल का सबसे कूल बच्चा!"



एक यूजर ने लिखा, "वाह! यह बहुत ही शानदार है, लगता है लड़के को जानवर से काफी प्रेम है दूसरे यूजर ने लिखा, "आप भले ही कूल हों, लेकिन आप उस पूर्वोत्तर के भारतीय बच्चे जितने कूल कभी नहीं हो सकते जो अपने घोड़े और कुत्ते के साथ स्कूल जाता है."



तीसरे यूजर ने लिखा, "वाह, यह बहुत ही शानदार है, लड़के का स्कूल जाने का तरीका सबसे अनोखा है", चौथे यूजर ने लिखा, "मैं भी हमेशा खुद को घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाते हुए कल्पना करता था, बच्चे को देखकर मन खुश हो गया है."

