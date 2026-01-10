शुभमन गिल ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, T20 World Cup 2026 में शामिल नहीं किए जाने का दिया जवाब

भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप लिए नहीं चुने जाने पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने रविवार (11 जनवरी 2026) से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले कहा कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और टीम को टूर्नामेंट में विजयी होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं. गिल को हाल के दिनों में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार मौके दिए जा रहे थे. मगर वह उन मौकों को भुनाने में नाकामयाब रहे. नतीजन टीम को उनसे आगे के बारे में सोचना पड़ा. परिणाम यह रहा कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 की स्क्वॉड में जगह बनाने में नाकामयाब रहे.

गिल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं. टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं वहीं हूं. जहां मुझे होना चाहिए. मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता है. एक खिलाड़ी हमेशा यह सोचता है कि वह देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे.'