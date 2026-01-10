पहले बेरहमी से पीटा, फिर जहर खिलाया... बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है. जॉय महापात्रो नामक एक और हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे जहर खिला दिया गया. बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंदुओं पर हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में 7 हिंदू पुरुषों की हत्या हो चुकी है.

8 जनवरी को सुनामगंज जिले के दिराई उपज़िला के भंगदोहोर गांव में जॉय महापात्रो नामक एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई. परिवार के अनुसार, जॉय को पहले पीटा गया और बाद में अमीरुल इस्लाम नामक एक स्थानीय मुस्लिम ने उसे जहर दे दिया. बाद में सिलहट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में उसकी मौत हो गई. बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं में तेजी ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जब भी सरकार की पकड़ कमजोर होती है, तब हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ जाती है.

सख्ती से निपटना जरूरी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम बांग्‍लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनके घरों और व्यवसायों पर चरमपंथियों द्वारा बार-बार किए जा रहे हमलों का चिंताजनक सिलसिला देख रहे हैं. इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं से तुरंत और सख्ती से निपटना जरूरी है. हमने इस तरह की घटनाओं को व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक मतभेदों या बाहरी कारणों से जोड़ने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है. इस तरह की अनदेखी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है और अल्पसंख्यकों के बीच भय एवं असुरक्षा की भावना और गहरी हो जाती है.'

ये भी पढ़ें :- बांग्लादेश में विरासत मिटाने की होड़! ढाका यूनिवर्सिटी का मुजीबुर रहमान हॉल कहलाएगा 'उस्मान हादी हॉल'

सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद (बीएचबीसीयूसी) ने पिछले महीने ही सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज की थीं. इनमें 10 हत्याएं, चोरी और डकैती के 10 मामले, घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मंदिरों पर कब्जा करने, लूटपाट और आगजनी से जुड़ी 23 घटनाएं शामिल हैं. इसके अलावा, जनवरी में अब तक चार और हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है, जिससे दिसंबर से अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई है.

ये भी पढ़ें :- बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शिक्षक अराफात ने रची थी साजिश