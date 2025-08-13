क्या आपने देखी है जलपरी? समुद्र किनारे मिला ऐसा कंकाल, जांच के बाद वैज्ञानिकों के भी उड़े होश

जलपरी (Mermaid) का तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि यह हमें सिर्फ कहानी लगती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जलपरी का कंकाल (Mermaid Skeleton) पाए जाने का दावा किया जा रहा है. वैज्ञानिकों के हाथ लगे इस कंकाल ने सभी को हैरान कर दिया है. यह एक मीटर लंबा मछली-मानव रूपी कंकाल है, जो देखने में जलपरी के शेप का है. इसका अगला हिस्सा मानव और पिछला मछली की तरह है, ठीक वैसा ही जैसा हम फिल्मों में जलपरी को देखते हैं. लेकिन क्या है? इसके डीएनए टेस्ट ने इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है. हालांकि लोग इसे फिजी मरमेड से जोड़ रहे हैं तो कई इसे समुद्री जीव बता रहे हैं.

समुद्र से मिला कंकाल किसका? (Mermaid Skeleton Video)



यह कंकाल एक मछुआरे को समुद्र तट पर तब मिला, जब वह मछली बिछाने के लिए जाल बिछा रहा था, लेकिन इस कंकाल को देखने के बाद मछुआरा चौंक उठा. इस कंकाल को जांच के लिए मरीन बायोलॉजी लैब भेज दिया गया है, जहां इसकी गहनता से जांच हो रही हैं. इसकी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक्स रे, सीटी स्कैन और डीएनए टेस्ट में यह किसी जीवित प्राणी की हड्डी पाई गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक उत्परिवर्तन हो सकता है, जबकि कुछ इसे प्राचीन समुद्री जीव का अवशेष मान रहे हैं.

क्या बोले वैज्ञानिक? (Mermaid Skeleton DNA Report)

कहा जा रहा है कि यह कंकाल 19वीं सदी की फिजी मरमेड से मेल खाती है. इसे शौमेन पीटी बर्नम ने 1840 के दशक में पेश किया था, जो कि मछली, बंदर और सरीसृप के हिस्सों में बनाया गया था. हाल ही के अध्ययनों में फिजी मरमेड को गलत साबित किया गया है. कहा गया कि इसे लकड़ी के दांवों से बनाया गया था. दूसरी तरफ, यूफोलॉजिस्ट और क्रिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि यह कंकाल मरमेड का बच्चा है. इनका दावा है कि जलपरी जैसा दिखने वाला यह कंकाल समुद्र के गहरे तल का प्राणी हो सकता है. जापानी इसे पौराणिक 'निंग्यो' से जोड़ रहे हैं. आखिर यह क्या है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

