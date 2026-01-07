नई नवेली दुल्हन ने श्रीदेवी के गाने पर किया उनसे भी अच्छा डांस, वीडियो देख लोग बोले-असली धुरंधर तो ये निकली

आज कल शादी में दुल्हनों की एंट्री के वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज में कोई दुल्हन बुलेट पर बैठ कर एंट्री लेती दिखती है तो कोई ब्रेक डांस करते हुए पहुंचती है. ऐसी अलबेली दुल्हनों के ढेरों वीडियोज से इंटरनेट पटा हुआ है. इस बीच एक नई नवेली दुल्हन के डांस का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जो अपना टैलेंट दिखाने के साथ ही एक नई नवेली दुल्हन की मर्यादा को भी बरकरार रखती है. लाल जोड़े में घुंघट लिए इस दुल्हन का देसी डांस इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

श्रीदेवी के गाने पर जबरदस्त डांस

ससुराल पहुंचने पर घर की महिलाएं दुल्हन से कभी गाना गाने तो कभी डांस करने की डिमांड करती हैं. कुल मिला कर ये दुल्हन के टैलेंट को जज करने का मौका होता है. इसी मौके पर डांस करती हुई इस दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. लाल जोड़े में ये दुल्हन श्रीदेवी के सुपरहिट गाने ‘मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां हैं' पर डांस करती दिखती है. बिल्कुल देसी अंदाज में ये दुल्हन बेहद खूबसूरत स्टेप्स के साथ डांस करती है. खास बात ये है कि पूरे डांस के दौरान दुल्हन के सिर से पल्लू तक नहीं गिरता. आस-पास बैठी महिलाएं दुल्हन के शानदार डांस को देख उस पर पैसे न्योछावर करती हैं.

लोग बोले- सुपर से भी ऊपर

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, मर्यादा में रहकर डांस करना इसे बोलते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति. दूसरे ने लिखा, दीदी ने सबको हिला दिया. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, क्या कमाल का डांस किया, बार-बार देख रहे हैं. एक अन्य ने लिखा, मर्यादा कोई इनसे सीखे.

श्रीदेवी की यादगार फिल्म

‘मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां हैं' गाना फिल्म चांदनी का है. यश चोपड़ा की ये आइकॉनिक फिल्म 14 सितंबर 1989 में रिलीज हुई थी. फिल्म में श्रीदेवी ने लीड रोल निभाया था, उनके साथ और विनोद खन्ना और ऋषि कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. ‘मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां हैं' के अलावा फिल्म के गाने ‘मैं ससुराल नहीं जाऊंगी' और फिल्म का टाइटल ट्रैक ‘चांदनी ओ मेरी चांदनी' भी सपरहिट थे और आज भी ये गाने लोगों को पसंद आते हैं. ये गाने आज भी शादियों की जान हैं.