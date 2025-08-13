विज्ञापन
छत पर रील बना रही थी लड़की, जमकर कर रही थी डांस, तभी कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

वीडियो में आप देख सकते हैं कि 18 से 20 साल की लड़की साड़ी पहने छत पर  डांस रील बना रही है. उसने छत के फ्लोर पर मोबाइल फोन को रखा और छत के किनारे पर डांस करती-करती नीचे गिर गई.

छत पर रील बना रही थी लड़की, जमकर कर रही थी डांस, तभी कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर
रील बनाते-बनाते छत से गिरी लड़की, Video देख सहमे लोग

रीलवुड दिन ब दिन खतरनाक साबित होता जा रहा है. आए दिन लोग वायरल होने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, कई लोगों पर तो रील का इतना खुमार चढ़ा कि अपनी जान तक गंवा बैठे. अब रीलवुड से एक बहुत ही चौंकाने और कान खड़े करने वाली खबर आ रही है. एक लड़की छत पर खड़ी होकर रील बना ही रही थी कि नीचे गिर गई. जी हां सही पढ़ा आपने. बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी रील के चक्कर में खतरा मोल लेने से नहीं डर रहे. लड़की के छत पर रील बनाते समय नीचे गिरने का पूरा नजारा उसकी ही वीडियो में कैद हो गया, और देखा जाए तो जैसा यह लड़की चाहती थी, वैसा हो भी गया, क्योंकि इस हादसे के बाद इसकी यह रील इतनी वायरल हुई कि अब खबर तक बन रही है.

रील बनाते हुए छत से गिरी लड़की (Girl falls from floor while filming reel )

वीडियो में आप देख सकते हैं कि 18 से 20 साल की लड़की साड़ी पहने छत पर डांस रील बना रही है. उसने छत के फ्लोर पर मोबाइल फोन को रखा और छत के किनारे पर डांस करती-करती नीचे गिर गई. इस हादसे के बाद लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. लड़की को इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं और उसके लिए अगले दो दिन बहुत अहम बताए जा रहे हैं. पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल वायरल रील को देखकर इसे दुर्घटना ही करार दिया गया है. फिर भी पुलिस सीसीटीवी और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है.

देखें Video:
 

लोगों ने सुनाई खरी खोटी (  Girl falls filming reel )
इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए पढ़ते हैं. इस हादसे पर एक यूजर लिखता है, 'रील की सनक ने लोगों को पागल बना दिया है'. दूसरा लिखता है, 'लड़की का सपना पूरा हुआ इसकी रील वायरल हो गई'. तीसरा लिखता है, 'रील के चक्कर में लोगों ने अपनी जान को बहुत सस्ती समझ लिया है. कईयों ने लिखा है, 'अच्छा हुआ, ऐसे उदाहरणों से ही लोगों को बड़ी सीख मिलेगी. इस वीडियो पर तकरीबन 4 लाख लाइक और 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. आपकी इसकी पर क्या राय है?

