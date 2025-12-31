New year party song playlist : बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ये गाने न्यू ईयर पार्टी का मजा कर देंगे दोगुना, डांस करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे आप

दूसरे नंबर पर आता है राशा थडानी की फिल्म 'आजाद' का आइटम नंबर 'उई अम्मा'.
New year party 2026 song playlist : साल 2025 के आखिरी दिन और नए साल का खुली बांहों से स्वागत करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है. जश्न के इस माहौल में हर कोई साल 2025 की यादों को याद कर रहा है और आने वाले साल को नई उम्मीदों, नई खुशियों और बेहतर पलों के साथ अपनाने की चाह हर चेहरे पर नजर आ रही है. जश्न का यह माहौल संगीत के बिना अधूरा है. इसलिए हम आपके लिए बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के ऐसे गानों की खास प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें सुनते ही कदम थिरकने लगेंगे और खुद को नाचने से रोक पाना मुश्किल हो जाएगा.
बॉलीवुड न्यूईयर पॉर्टी सॉन्ग -Bollywood new year party song
- पहले बात करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग की. 'ये जवानी है दीवानी' भले ही साल 2013 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का गाना 'बदतमीज दिल' आज भी पार्टी एंथम बना हुआ है, जिसे सुनने के बाद पैर खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं.
- दूसरे नंबर पर आता है राशा थडानी की फिल्म 'आजाद' का आइटम नंबर 'उई अम्मा'. गाने के लिरिक्स से लेकर म्यूजिक तक पार्टी में जान डालने के लिए काफी है. खास बात ये है कि इस गाने पर सोशल मीडिया पर लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने रील बनाई है.
- तीसरे नंबर पर है साल 2018 में रिलीज हुई रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म 'सिम्बा' का गाना 'लड़की आंख मारे,' जो आज भी हर पार्टी की शान बना हुआ है. गाने का म्यूजिक शरीर में ऊर्जा भरने का काम करता है और गाने के हुक स्टेप्स भी काफी आसान हैं, जिसे कोई भी कर सकता है.
- चौथे नंबर पर आता है अमिताभ बच्चन की फिल्म 'हम' का एवरग्रीन गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे.' फिल्म और गाना दोनों ही पुराने हैं, लेकिन इस गाने के बिना पार्टी अधूरी है.
- इसके अलावा, धुरंधर फिल्म का गाना 'एफए9एफएल', 'नैना लड़ांवा'; विक्की कौशल की फिल्म 'बेड न्यूज' का 'तौबा-तौबा'; 'हाउसफुल-5' का 'लाल परी'; पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का 'कतल'; माधुरी दीक्षित का गाना 'घाघरा', कैटरीना कैफ का 'काला चश्मा' सोनम कपूर की फिल्म 'खूबसूरत' का 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है', और फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 'बिजुरिया' और 'पनवाड़ी' भी पार्टी के लिए बेस्ट सॉन्ग हैं.
हॉलीवुड न्यू ईयर पार्टी सॉन्ग - Hollywood New Year Party Song
- अब बात करते हैं हॉलीवुड पार्टी एंथम सॉन्ग की. अगर आप हॉलीवुड गानों के शौकीन हैं तो अपनी प्लेलिस्ट में अमेरिकी सिंगर का 'अपटाउन फंक', ब्रिटिश गायिका लॉरेन बेनेट और अमेरिकी निर्माता गूनरॉक का 'पार्टी रॉक एंथम-एलएमएफएस', फिल्म 'ट्रोल' का 'कॉन्ट स्टॉप यॉर फीलिंग', सिंगर टेलर स्विफ्ट का 'शेक इट ऑफ', रेहाना का 'वी फाउंड लव', दुआ लीपा का 'लेविटेटिंग' और 'डोन्ट स्टार्ट नाऊ', और डीजे स्नेक का 'टर्न डाउन फॉर व्हाट' जैसे सुपरहिट सॉन्ग सुन सकते हैं.
