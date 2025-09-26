विज्ञापन
टैलेंटेड तोता! पक्षी ने हेलमेट पहन दौड़ाई साइकिल, वायरल Video देख लोग शॉक्ड, बोले- कमाल है भाई...

पहली बात यह अपनी मिमिक्री अंदाज के लिए भी मशहूर है. इसके सामने जैसा बोलोगे, यह उसे रिपीट करता है. इसके अलावा यह कई एक्टिविटी भी करता है. कभी किसी तोते को साइकिल चलाते देखा है?

जानवरों में कुत्ता और पक्षियों में तोता सबसे समझदार हैं. दोनों ही इंसान के सबसे करीब हैं और पालतू भी. एक वफादारी के लिए प्यार बटोरता है, तो दूसरा अपनी बोली से लोगों का दिल जीतता है. तोता पक्षियों में सबसे अलग और शार्प है. यह पक्षियों की एक दुर्लभ प्रजाति है, जो अब आसानी से देखने को नहीं मिलती है. हालांकि, कई लोग इसे खरीदकर लाते हैं और फिर इसका पालन पोषण करते हैं. कहते हैं कि तोते की सीखने की क्षमता इंसान से कम नहीं है. पहली बात यह अपनी मिमिक्री अंदाज के लिए भी मशहूर है. इसके सामने जैसा बोलोगे, यह उसे रिपीट करता है. इसके अलावा यह कई एक्टिविटी भी करता है. कभी किसी तोते को साइकिल चलाते देखा है?, अगर नहीं, तो चलिए देखते हैं.

तोते ने चलाई साइकिल (Parrot rides the bicycle)
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आपको तोते का राइडिंग टैलेंट देखने को मिलेगा. वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स साइकिल के पास अपने एक पालतू तोते को छोड़ता है और फिर तोता साइकिल पर अपने आप बैठता है, इसके बाद उसका मालिक उसे सेफ्टी के लिए हेलमेट देता है, तोता सिर पर हेलमेट डाल, साइकिल दौड़ाना शुरू कर देता है. यह वीडियो किसी भी कल्पना से बहुत दूर है. यह करिश्मा ही है कि एक पक्षी साइकिल चला रहा है. देखने में यह वीडियो बहुत खूबसूरत है. इस वीडियो पर लोगों के भी प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं.

देखें Video:
 

लोगों ने कहा टैलेंटेड तोता (Parrot rides the bicycle Video)

तोते के साइकिल चलाने वाले इस वीडियो पर 7.50 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के प्यार से भर चुका है. तोते के इस टैलेंट पर एक यूजर ने लिखा है, 'वाओ, टैलेंटड तोता'. दूसरा यूजर लिखता है, 'वाह क्या तोता है, टैलेंट है भाई में'. तीसरे ने लिखा है, पक्षियों का जॉन अब्राहम'. वहीं, कई यूजर्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी पोस्ट किए हैं और कईयों ने इसे एआई जनरेटड वीडियो बताया है. इस वीडियो पर 27 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. @kennyslowbird नामक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसपर तोते के टैलेंट के ढेरों वीडियो हैं.

