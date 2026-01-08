धुरंधर और इक्कीस को इस मामले में बॉर्डर 2 ने पछाड़ा, घर कब आओगे गाना एक हफ्ते में ही बना नंबर वन

बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से छाई रहती हैं ठीक उसी तरह से बॉलीवुड के गाने भी यूट्यूब पर धमाल मचाते रहते है. कुछ गाने रिलीज हो चुकी फिल्मों के होते हैं तो कुछ जो रिलीज होने वाली होती हैं. ऑरमैक्स की टॉप 5 गानों की लिस्ट सामने आई है. जिसमें चार गाने तो पिछले साल रिलीज हुए हैं मगर एक गाना ऐसा है जो हाल ही में रिलीज हुआ है और नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए बैठा है. ये गाना 23 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म बॉर्डर 2 का है. आइए आपको टॉप 5 गानों और उनके यूट्यूब व्यूज के बारे में बताते हैं.

घर कब आओगे

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और हाल ही में इसका घर कब आओगे गाना रिलीज हुआ है. इस गाने ने आते ही सभी गानों को फेल कर दिया है. यूट्यूब पर 5 दिन में 42 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

लूट ले गया

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इस फिल्म का लूट ले गया गाना हर जगह छाया हुआ है. लूट ले गया गाने में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह पर फिल्माया गया है. इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है. इस गाने को 52 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

नाल नचना

धुरंधर फिल्म के गानों ने लोगों का खूब दिल जीता है. इस फिल्म का दूसरा गाना नाल नचना भी धुरंधर का ही है. इस गाने में सारा अर्जुन डांस करती नजर आईं हैं. इस गाने को 917 हजार व्यूज मिल चुके हैं.

सजदा

अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया की फिल्म इक्कीस को लोगों ने पसंद किया है. इस फिल्म में धर्मेंद्र को आखिरी बार देखकर फैंस इमोशनल हुए हैं. इस गाने में अगस्त्य और सिमर नजर आए हैं. इस गाने को 7 मिलियन व्यूज मिले हैं.

रंभा हो

धुरंधर का गाना रंभा हो बहुत वायरल हो रहा है. इस गाने पर लोगों ने कई रील्स बनाए हैं. इस गाने में रणवीर सिंह का जबरदस्त अवतार देखने को मिला है. इस गाने को यूट्यूब पर 123 हजार व्यूज मिल चुके हैं.