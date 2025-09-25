डब्बे में लावारिस मिली पाकिस्तानी लड़की, चीनी दंपत्ति ने लिया गोद, बन गई सोशल मीडिया स्टार, दिलचस्प है कहानी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तानी मूल की एक चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैन ज़िहे ने अपने शुरुआती ऑनलाइन फ़ॉलोअर्स में से एक से शादी कर ली है, जिसने पूरे चीन और पाकिस्तान में लोगों का दिल जीत लिया है. दोनों का मिलना किसी परी कथा की तरह लगता है. इनकी कहानी जान आप भी इस बात को मान जाएंगे.
20 वर्षीय फैन को पाकिस्तान में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में लावारिस हालत में पाया गया था, जिसके बाद उन्हें वहां काम करने वाले एक निःसंतान चीनी दंपत्ति ने गोद ले लिया. ग्रामीण हेनान प्रांत में पली-बढ़ी फैन जिहे के जीवन में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब नूडल्स खाते उनका एक वीडियो वायरल हो गया और देखते ही देखते उनके 18 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए.
अपनी खूबसूरती और साधारण पृष्ठभूमि के लिए जानी जाने वाली, फैन रोज़ाना कृषि जीवन की झलकियां साझा करती हैं और स्थानीय ग्रामीणों की उपज का ऑनलाइन प्रचार करके उनका समर्थन करती हैं. उनके मंगेतर, ल्यू शियाओशुआई उनके शुरुआती फॉलोवर्स में से एक थे जो उनकी दयालुता से मोहित हो गए.
वीडियो यहां देखें:
दोनों की मुलाक़ात किसी म्युचुअल फ्रेंड के ज़रिए संयोग से हुई और धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया. ल्यू ने फैन को उनके काम को और बेहतर करने में मदद की. उनके डिवाइसेज को संभालने, वीडियो एडिट करने में वह हेल्प करते. इतना ही नही फैन के दत्तक माता-पिता को उनके खेत में मदद करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी.
तीन साल साथ रहने के बाद, फैन ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा की. दोनों 17 सितंबर को शादी के बंधन में बंध गए. शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं. यूजर्स दोनों की जोड़ी को परफेक्ट बता रहे हैं.
यह भी पढ़ें: क्षमा चाहता हूं... उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल करते हुए मैसेज में लिखी ऐसी बात, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग
बिहार जा रही महिला ने 2 AC कोच का शेयर किया Video, बिना टिकट यात्रियों की भीड़ देख उड़े होश, बताया- बुरा अनुभव
लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं