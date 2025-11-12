एक साथ प्रेग्नेंट हुईं 6 पत्नियां, अफ्रीका के इस शख्स की कहानी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, वायरल हुआ Video

Six Wives Pregnant At The Same Time: अफ्रीका से आई इस चौंकाने वाली खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है. यहां एक शख्स की 6 पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हो गईं, और वह भी बिना किसी मेडिकल प्रक्रिया के, यानी सब कुछ नैचुरली. इस परिवार को लोग अब अफ्रीका का “रियल-लाइफ पोलिगैमी किंग” कहने लगे हैं, जिसकी तुलना केन्या के मशहूर Akuku Danger से की जा रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सभी 6 महिलाएं बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं. कहा जा रहा है कि उनके गर्भ का समय 5 से 7 महीने के बीच है. वीडियो देखने के बाद यूज़र्स हैरान हैं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ कि सभी पत्नियां एक ही समय गर्भवती हो गईं.

जंगल के बीच बसी है यह अनोखी फैमिली

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह परिवार एक दूरदराज जंगल वाले इलाके में रहता है. सुबह के समय घर का माहौल किसी प्राइवेट मैटरनिटी वार्ड जैसा होता है, कोई मॉर्निंग सिकनेस से परेशान, तो कोई क्रेविंग्स के पीछे पति से जिद कर रही होती है. परिवार के सभी कामों की जिम्मेदारी पति पर है, जो 6 गर्भवती पत्नियों की देखभाल में लगा हुआ है.

देखें Video:

घर बना मैटरनिटी वार्ड

पड़ोसियों ने मीडिया से बताया कि इस शख्स का घर इन दिनों एक “मैटरनिटी हब” बन चुका है. हर दिन 6 महिलाओं की अलग-अलग जरूरतें और मूड से निपटना पति के लिए किसी टास्क से कम नहीं. फिर भी वह पूरे समर्पण के साथ अपनी पत्नियों की देखभाल कर रहा है और परिवार में 6 नए मेहमानों के आने की तैयारी जोरों पर है.

सोशल मीडिया पर हंगामा

इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ लोग इसे “नेचुरल चमत्कार” बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे “ओवर द टॉप पोलिगैमी स्टोरी” कह रहे हैं. ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर इतना बड़ा परिवार संभालना कितना मुश्किल होगा.

कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर मज़ाक भी उड़ाया. एक यूज़र ने लिखा - “भाई ने टाइमिंग का ऐसा कैलेंडर सेट किया है कि कोई मैच मिस नहीं हुआ.” वहीं दूसरे ने कहा - “6 बच्चों के पापा बनने की तैयारी है, सलाम इस एनर्जी को!” कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यह कहानी “नेचुरल फर्टिलिटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड” बन सकती है.

अस्वीकरण: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

