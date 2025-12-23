विज्ञापन
Rajasthan: कैमरे के सामने बयां किया दर्द, खुद का सुसाइड वीडियो वायरल कर युवक ने पी लिया जहर

Rajasthan News: राजस्थान के खाजूवाला से एक वायरल वीडियो ने पुलिस प्रशासन में हलचल मचा दी है. जिसमें एक व्यक्ति ने पहले सुसाइड का वीडियो बनाया और फिर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली.

मृतक मकबूल खान
Khajuvala News: राजस्थान के खाजूवाला के सियासर 7SSM गांव से एक वायरल वीडियो (Viral Video) ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है. इसके सामने आने के बाद प्रशासन सकते में है. खाजूवाला पुलिस लगातार वीडियो और पूरी घटना की सच्चाई की जांच कर रही है.

वीडियो शेयर कर दी जान, फिर पिया कीटनाशक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मकबूल खान नाम के युवक ने अपना दर्द बयां करते हुए पेस्टीसाइड पीकर अपनी जान दे दी. जानकारी के मुताबिक, पेस्टीसाइड पीने से ठीक पहले मृतक ने वीडियो में अपनी आत्महत्या को 'मजबूरी' बताया. इसके बाद उसने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जिसके फैलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

PBM अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के तुरंत बाद परिवार के लोग और ग्रामीणो ने उसे गंभीर हालत में खाजूवाला के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां शुरुआती इलाज के बाद उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीकानेर के PBM अस्पताल रेफर कर दिया. यहां इलाज के दौरान मकबूल खान की मौत हो गई.

वीडियो में एक व्यक्ति पर लगाए परेशान करने का आरोप

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है. मृतक द्वारा वायरल किए गए वीडियो में  मृतक ने एक व्यक्ति पर उसे परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं.जिसका नाम मकबूल ने कानाराम जांगू नाम के एक व्यक्ति पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है. मृतक ने आरोपी पर 10 लाख रुपये की अवैध मांग करने और लगातार जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. युवक ने वीडियो में कहा कि इन धमकियों और दबाव के कारण उसे यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

 आधिकारिक तौर पर कोई मामला दर्ज नहीं

​पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल मृतक के शव को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हालांकि, घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी खाजूवाला पुलिस थाने में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस वीडियो की सच्चाई और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हालांकि ​NDTV  इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता हैं.

