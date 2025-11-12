सही समय का इंतज़ार न करें... DU की छात्रा ने YouTube की कमाई से भरी कॉलेज फीस, बताई कहानी, वायरल हुई पोस्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी की किरोरीमल कॉलेज (Kirori Mal College) की छात्रा इशानी शर्मा (Ishani Sharma) ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से एक मिसाल कायम की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया कि उन्होंने अपने पहले साल की कॉलेज फीस अपने YouTube चैनल की कमाई से चुकाई. उन्होंने कहा कि भले ही सरकारी कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अपने दम पर भर पाना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है.

इशानी ने अपनी कहानी LinkedIn पर शेयर की, जहां यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई. उन्होंने लिखा- "मैंने अपने पहले साल की कॉलेज फीस यूट्यूब से चुकाई. जी हां, पूरी फीस. बेशक, यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह फिर भी एक बड़ी उपलब्धि है." उनका कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया से कमाई शुरू कर पाएंगी, लेकिन अब यह उनके लिए एक प्रेरक सफर बन गया है.

5 मिनट के वीडियो से शुरू हुआ सफर

इशानी की YouTube यात्रा तब शुरू हुई जब वह अपने जूनियर्स की पढ़ाई में मदद किया करती थीं. एक दिन उन्होंने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स परीक्षा से पहले 5 मिनट का वीडियो बनाया. शुरुआत में वीडियो को सिर्फ 50-100 व्यूज़ मिले, लेकिन एक महीने बाद अचानक व्यूज़ बढ़ने लगे और उनका चैनल मॉनिटाइज हो गया.

इशानी ने बताया, कि उन्होंने किसी बड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी के बिना सिर्फ सच्चे इरादे से वीडियो बनाए. मॉनिटाइजेशन के बाद उन्होंने अपने कंटेंट पर और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया और उसी का नतीजा है कि आज वह अपने पैरों पर खड़ी हैं.

युवाओं के लिए बनी प्रेरणा

इशानी ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा- "अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं... तो 'सही' समय का इंतज़ार मत कीजिए. बस शुरू कर दीजिए." उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि चाहे चैनल हो, ब्लॉग हो या पॉडकास्ट, बस शुरुआत करें. अगर मज़ा आए, तो चलते रहें. वह फिलहाल YouTube से ब्रेक पर हैं, लेकिन जल्द ही वापसी करने की योजना बना रही हैं.

इंटरनेट पर तारीफों की बौछार

उनकी कहानी वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करने लगे. कई यूज़र्स ने लिखा कि वह “नए दौर की प्रेरणा” हैं, जो यह साबित करती हैं कि पढ़ाई और पैशन को साथ लेकर चलना मुमकिन है. कई युवा क्रिएटर्स ने उन्हें “Role Model” बताया.

