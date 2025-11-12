बेटी को घर का खाना खिलाने के लिए पिता ने छोड़ी नौकरी, 900 किमी दूर जाकर यूनिवर्सिटी गेट पर खोला फूड स्टॉल

चीन में एक पिता ने अपनी बेटी के प्यार में ऐसा कदम उठाया, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया. न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, लि बिंगडी (Li Bingdi) नाम की छात्रा ने अपने पिता से शिकायत की कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन का खाना न तो स्वादिष्ट है और न ही साफ-सुथरा. वह जीलिन नॉर्मल यूनिवर्सिटी (Jilin Normal University) में पढ़ाई कर रही थी और घर से करीब 900 किलोमीटर दूर रह रही थी.

बेटी की शिकायत के बाद पिता ने छोड़ी नौकरी

बेटी की बात सुनकर उसके पिता ने टियांजिन (Tianjin) में अपनी बारबेक्यू रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी. उन्होंने ठान लिया कि बेटी को घर जैसा खाना खिलाना ही अब उनकी प्राथमिकता है. इसके बाद उन्होंने साउथ चाइना के एक इलाके में जाकर फ्राइड राइस और नूडल्स बनाना सीखा- क्योंकि ये उनकी बेटी की पसंदीदा डिश थी.

यूनिवर्सिटी के गेट के पास खोला फूड स्टॉल

कुछ समय तक ट्रेनिंग लेने के बाद पिता ने जीलिन प्रांत के सिपिंग (Siping) शहर में, यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक छोटा सा फूड स्टॉल किराए पर लिया. मिड-अक्टूबर में स्टॉल खुलने के बाद धीरे-धीरे स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों का ध्यान इस तरफ गया. सोशल मीडिया पर जैसे ही कहानी वायरल हुई, लोग इस पिता की डेडिकेशन की तारीफ करने लगे.

बेटी ने वायरल की कहानी, लोगों ने की मदद

पहले दिन पिता को बहुत कम कमाई हुई. लेकिन जब लि बिंगडी ने अपने पिता की कहानी ऑनलाइन शेयर की, तो यह पोस्ट वायरल हो गई. इसके बाद स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्थानीय लोग सिर्फ सपोर्ट के लिए उनके स्टॉल पर आने लगे. कुछ लोग ज़्यादा ऑर्डर करते ताकि पिता की मदद हो सके. बेटी भी अब रोज़ पिता की मदद करने स्टॉल पर जाती है.

मां के निधन के बाद पिता-बेटी एक-दूसरे का सहारा

रिपोर्ट के मुताबिक, लि की मां का कुछ साल पहले ल्यूकेमिया से निधन हो गया था. तब से पिता और बेटी एक-दूसरे का सहारा हैं. लि ने बताया, “पापा ठंड में काम करते हुए कहते हैं कि उन्हें सर्दी लगती है, लेकिन अब जब ग्राहक आते हैं तो उनका दिल गर्म महसूस करता है.” वह आगे कहती हैं, “पापा का मकसद ज़्यादा मुनाफा कमाना नहीं है, बस इतना कि अपना गुज़ारा हो जाए और मैं उनके पास रह सकूं.”

सोशल मीडिया पर छाया पिता का प्यार

यह कहानी सोशल मीडिया पर छा गई है. चीन के प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोगों ने इस पिता की सराहना की और इसे “सच्चे पेरेंटल लव” का उदाहरण बताया. लोगों का कहना है, “दुनिया में कोई नौकरी, कोई दूरी उस प्यार से बड़ी नहीं जो एक पिता अपनी बेटी के लिए महसूस करता है.”

