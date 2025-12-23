भारती सिंह ने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद किया पहला पोस्ट, बोलीं- अंतरिक्ष में कदम रखने जैसा...

कॉमेडियन भारती सिंह ने सोमवार को एक दिल छू लेने वाला अपडेट शेयर किया, जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जन्म देने के बाद पहला कदम रखा. उन्होंने डिलीवरी के बाद अपने पहले कदम की तुलना चांद पर इंसान के पहले कदम से की और कहा कि उनका न्यू बॉर्न बेबी ठीक है. भारती ने ये डिटेल्स यूट्यूब पर हॉस्पिटल से अपने व्लॉग में शेयर कीं. बच्चे को जन्म देने के बाद अपने पहले कदम रखने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “पहला बंदा जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था आज सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है.. उठते हुए ऐसा लगा कि दुश्मन से लड़कर उठी हूं और यह मेरा पहला कदम बेबी को पैदा करने के बाद धरती पर,”

भारती ने लिखा, गणपति बप्पा को याद करते हुए वह खड़ी हुईं और कहा कि वह अपने नवजात बेटे से मिलना चाहती हैं. गणपति बप्पा मोरिया. चलो बच्चा देखने चलें. मैं काजू से पहले ही मिल चुकी हूं.” एक अपडेट शेयर करते हुए भारती ने कहा कि काजू बिल्कुल ठीक है. मैं काजू से मिलकर आ चुकी हूं. काजू एकदम ठीक है... वह ठीक से दूध पी रहा है. वह ठीक से खाना खा रहा है.

भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने हैं. 19 दिसंबर को उनके घर बेटे का जन्म हुआ. उनका एक तीन साल का बेटा लक्ष्य सिंह लिंबाचिया भी है, जिसका जन्म 2022 में हुआ था. इस कपल ने कुछ साल डेटिंग करने के बाद 2017 में शादी की थी. भारती ने रियलिटी शो झलक दिखला जा 5, नच बलिए 8 और फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 9 में हिस्सा लिया है.