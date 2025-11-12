मोजे को काटकर खराब कर रहा था शख्स, लोगों ने जब Video में आगे देखा जुगाड़, बोले- इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं!

इंटरनेट पर आए दिन लोग रील बनाकर अपनी अतरंगी कला दिखाते रहते हैं. ऐसा ही एक नया वीडियो ठंड के दिनों में वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने मोजों से दस्ताने बनाने का अनोखा तरीका दिखाया है. वीडियो देखकर यूज़र्स जहां उसकी क्रिएटिविटी पर हंस भी रहे हैं, वहीं कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि “कम से कम ठंड से बचने का उपाय तो निकाला.”

मोजों को काटकर बनाया दस्ताना

इस वायरल रील में शख्स पहले एक जोड़ी मोजे लेता है. फिर वह उसके नीचे वाले हिस्से को कैची से काट देता है और उसके बाद उंगलियों के लिए छोटे-छोटे कट बना देता है. वीडियो की शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि वह आखिर क्या करने वाला है, लेकिन अंत में वह मोजों को इस तरह काटता है कि वह एक चार उंगलियों वाले दस्ताने में बदल जाते हैं, जिसमें अंगूठे के लिए अलग जगह बनाई जाती है.

देखें Video:

जुगाड़ू टैलेंट या बेकार इनोवेशन?

शख्स का यह DIY (Do It Yourself) आइडिया देखने में तो सस्ता और टिकाऊ लग रहा है, लेकिन कई यूज़र्स ने इसे फालतू भी कहा. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, “जिस पैसों से मोजे खरीदे हैं, उसी से दस्ताने भी खरीद लो भाई.” वहीं एक दूसरे ने कमेंट किया, “इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस डायरेक्शन गलत है.” तीसरे यूज़र ने इसे “टेक्नोलॉजिया” का नाम दे दिया, जबकि चौथे ने कहा, “अरे भाई, नई जुराब भी तो खराब हो गई न?”

टैलेंट की कोई कमी नहीं

Instagram पर वायरल इस रील को @mr_umesh0018 नाम के यूज़र ने शेयर किया है, कैप्शन में लिखा - “दस्ताना नहीं था तो…” वीडियो अब तक 85 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 86 हजार से अधिक लाइक्स हासिल कर चुका है. कमेंट सेक्शन में 150 से ज्यादा यूज़र्स ने अपनी राय दी है- किसी ने इसे “देसी इनोवेशन” कहा, तो किसी ने “फालतू जुगाड़” बताया. वीडियो भले ही मज़ेदार हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ है- भारत में जुगाड़ की कला कभी खत्म नहीं होगी. एक यूज़र ने लिखा, “भाई, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे सही दिशा मिल जाए तो दुनिया देखती रहेगी. वहीं कुछ कहा कि ऐसे ही छोटे-छोटे इनोवेशन ही “देसी क्रिएटिविटी” की पहचान हैं.

