पापा धर्मेंद्र के जाने के एक महीने बाद भी सदमे से उबर नहीं पा रहीं ईशा देओल, पैपराजी ने पूछा कैसी हो तो

ईशा देओल एयरपोर्ट पर नजर आई थीं. यहां जब पोज करते वक्त वह ठीक से स्माइल करती नहीं दिखीं तो पैपराजी ने पूछा आप कैसी हो? इस पर ईशा ने यह इशारा कर आगे बढ़ गईं.

पापा धर्मेंद्र के जाने के एक महीने बाद भी सदमे से उबर नहीं पा रहीं ईशा देओल, पैपराजी ने पूछा कैसी हो तो
पैपारी ने हाल पूछा तो ईशा देओल ने किया ये इशारा
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र के निधन के लगभग एक महीने बाद ईशा देओल पहली बार पब्लिक प्लेस पर इस तरह नजर आई हैं. ईशा एयरपोर्ट पर थीं जहां उनकी मुलकात वहां मौजू पैपराजी से हुई. मंगलवार (23 दिसंबर) सुबह, ईशा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, उन्होंने एक स्टाइलिश, कैजुअल ऑल-ब्लैक लुक कैरी किया था, जिसमें एक फिटेड ब्लैक क्रू-नेक टी-शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी थी. उन्होंने एविएटर-स्टाइल के सनग्लासेस लगाए थे. ईशा सिक्योरिटी चेक-इन की तरफ जा रही थीं और पैपराजी ने उनसे धीरे चलने और फोटो के लिए पोज देने को कहा.

पैपराजी को ईशा देओल का जवाब

फोटो के लिए पोज देते समय ईशा उस तरह स्माइल करती नजर नहीं आईं. इससे फोटोग्राफर ने ईशा से पूछा, "आप कैसी हैं?" ईशा सवाल सुन हैरान लगीं और सवाल सुनकर बस हाथ से इशारा किया, यह पूछते हुए कि यह किस तरह का सवाल है, और फिर हाथ जोड़कर अंदर कॉम्पलेक्स की तरफ चली गईं. यह वीडियो वायरल हो गया, और नेटिजन्स ने ईशा के प्रति सहानुभूति जताई.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म अगले साल होगी रिलीज

वर्कफ्रंट पर अगर बात करें तो धर्मेंद्र की आखिरी ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस श्रीराम राघवन की इक्कीस में होगी. अगस्त्य नंदा के लीड रोल वाली वॉर ड्रामा पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने धुरंधर और अवतार-3 की लहर से बचने के लिए इसे एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया. अब इक्कीस 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म की प्रमोशन में सनी देओल और बॉबी देओल पूरा जोर लगा रहे हैं. हाल में दोनों ने ही पिता की फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया था. इसमें धर्मेंद्र फिल्म को लेकर इच्छा जाहिर की थी कि ये फिल्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान सभी लोग देखें.

